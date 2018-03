Isola dei Famosi, si torna al martedì. La diretta, la numero 7 di questa edizione, parte come al solito con le anticipazioni della padrona di casa. Alessia Marcuzzi, dopo aver salutato il pubblico, annuncia che ci sarà il tanto atteso confronto tra Craig Warwick e Franco Terlizzi. Quest'ultimo è stato accusato dal sensitivo di aver pronunciato frasi omofobe nei suoi confronti. La produzione dovrà fare chiarezza sull'accaduto di cui i media parlano da giorni e potrebbe addirittura decidere l'espulsione del personal trainer dei vip. E poi l'eliminata tra le naufraghe in nomination e chi, tra Filippo Nardi, Paola Di Benedetto, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti (tutti sull'Isola che non c'è) rientrerà in gioco per volere dei telespettatori. In studio, poi, è atteso anche Giucas Casella, che la scorsa settimana ha dovuto lasciare l'Honduras a malincuore per via delle sue condizioni di salute. Si comincia, ma non senza un piccolo imprevisto. Protagonista Mara Venier, che con Daniele Bossari è opinionista del reality. No, non ha spifferato nulla come già successo (e infatti Alessia, prima di collegarsi con la Palapa, le ricorda a scopo preventivo che i naufraghi non sanno nulla dell'Isola che non c'è). (Continua dopo la foto)

La poltrona di Mara è rotta. Segue un siparietto in cui Daniele prova a sistemarla, mentre Alessia, che si autodefinisce "svicolona", come la chiamano a Striscia la Notizia, passa al riassunto della settimana. Il primo collegamento, però, stavolta non è con Stefano De Martino e la Palapa, dove si riuniscono i vip in attesa della diretta. Il primo collegamento è con l'Isola che non c'è e vede schierati i quattro ex naufraghi che dopo una settimana trascorsa lontani dal gruppo attendono il verdetto del pubblico. Nadia Rinaldi, Paola Di Benedetto, Cecilia Capriotti e Filippo Nardi: tutti vogliono restare in gioco ma solo due, spiega la Marcuzzi ce la faranno. Si passa così alle immagini che riassumono questi giorni trascorsi insieme. (Continua dopo le foto)

I quattro sembrano andare d'accordo tra loro, ma quando parlano degli altri non hanno freni Cecilia imita Alessia Mancini mentre Nadia fa l'imitazione di Bianca Atzei. Ecco, Bianca. Perché non piace? "Si attacca come un paguro alle persone solo quando le servono", spiega Filippi. E Paola: "Bianca fa la cucciola davanti alle telecamere, ma quando non ci sono è diversa". La Marcuzzi, a quel punto, ne approfitta per fare chiarezza: "All'Isola ci sono solo due operatori con le telecamere a spalla. Quando mancano i filmati è per questo, non possiamo riprendere tutto". Ma è poco prima della chiusura del televoto che, sui social, arriva il messaggio di Francesco Monte. No, non per Paola: l'ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago fa sapere via Instagram di tifare Filippo...

