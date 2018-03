"Aspettando te". Così, sotto alla foto che mostra il pancino che cresce la ex protagonista di Uomini e Donne rivela di essere in dolce attesa. È entrata nel sesto mese di gravidanza, come si intuisce dall'hashtag 'benvenuto sesto mese' e ha voluto condividere questa gioia con i suoi follower. Che hanno apprezzato di gran lunga la notizia: poche ore e il post ha superato la quota ventimila like. Senza contare i numerosissimi commenti di affetto e felicitazioni arrivati al suo indirizzo. Manca poco, ormai, al parto, che dovrebbe avvenire a giugno prossimo e lei, che ricordiamo benissimo in veste di corteggiatrice nel noto programma di Maria De Filippi, ha voluto mostrare il pancino che cresce sempre di più. E c'è un altro dettaglio: il sesso del bebè che sta per venire alla luce. Non sono passati inosservati, infatti, due cuoricini celesti tra le parole 'Aspettando te', segno evidente che sta per nascere un maschietto in famiglia. Il nome, invece, resta top secret, ma è probabile che lo sveli poco prima dell'arrivo del suo cucciolo, anche se in effetti lei è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. (Continua dopo la foto)

Stiamo parlando di Sharon Bergonzi, la campana che corteggiava Andrea Cerioli, ve la ricordate? La sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi risale alla stagione 2014-15 ed è stata piuttosto sfortunata, perché tutti i suoi sforzi, alla fine, non sono stati 'ripagati': il tronista ha poi scelto la sua 'rivale', Valentina Rapisarda. Ma nonostante l'epilogo del trono, è innegabile che Sharon abbia comunque raggiunto una certa notorietà tra i fan di Uomini e Donne, come dimostrano i suoi oltre 200mila follower su Instagram e, soprattutto, il fatto che ne stiamo ancora parlando. Con Andrea è andata male, ma poi la Bergonzi ha trovato l'amore. Si è sposata e ora sta per dare alla luce il suo primo figlio: un sogno che è diventato realtà perché più di una volta aveva confessato questo desiderio di famiglia durante il trono classico. (Continua dopo le foto)

Sharon e Valerio Tenneriello, suo marito e futuro papà del maschietto che porta in grembo, si sono legati poco dopo la fine dell'esperienza di lei a Uomini e Donne. Il matrimonio è stato celebrato il 28 dicembre 2016 nella cittadina di lei, Formicola, con una romantica cerimonia cui partecipò, tra gli altri, anche Rama Lila Giustini, anche lei ex corteggiatrice del programma di Maria. E Sharon ha scelto proprio il giorno del suo anniversario di nozze per dare ai fan il lieto annuncio della dolce attesa: "Un anno di noi (aspettando il regalo più bello che il Signore ci manderà) #wedding #1annodinoi #ilregalopiùbellodelmondo #baby #pregnant #4mesi", scriveva pochi mesi fa su Instagram.

