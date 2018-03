Katia Pedrotti, credevate fosse sparita dai radar? Nient'affatto, anche se in effetti è da un po' che non la vediamo in tv. Dopo aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello ed essersi innamorata di uno dei concorrenti, Ascanio Pacelli, che da lì a breve sarebbe diventato marito, compagno di vita e padre dei suoi figli, è finita pian piano nel dimenticatoio. Il suo nome, infatti, è noto soprattutto per la storia d’amore intrapresa e poi proseguita al di fuori della Casa più spiata d’Italia con Ascanio. La loro storia d'amore, alla quale pochi davano fiducia, hanno appassionato milioni di italiani e oggi sono sposati e genitori di due bellissime bambine. A parte qualche piccola (quanto quasi insignificante) ospitata nei salotti della tv, la carriera della biondissima che nella Casa ci ha fatto sbellicare dalle risate con Patrick, non è mai decollata come, sicuramente, avrebbe sperato. Ma ora, forse, ci siamo. Katia è infatti una delle protagoniste di Mamma che Riccanza. Sì, non è un errore di battitura: Riccanza, il format di Mtv dedicato ai giovani milionari al quale ha partecipato anche l'eccentrica Elettra Lamborghini, passa alla categorie 'mamme': racconterà i loro eccessi e vizi. (Continua dopo la foto)

E la Pedrotti è proprio una delle protagoniste della prima stagione anche se, ovviamente, non sarà l'unica. Insieme a lei, infatti, ci saranno anche Sabrina Ferrara, Noemi Montanaro e Natasha Slater che, dal prossimo 13 marzo, ogni martedì a partire dalle ore 22,50, racconteranno al pubblico di Mtv la loro quotidianità, fatta di privilegi, lusso e comodità. Il programma non è ancora iniziato, ma le polemiche sono già partite. Proprio contro la ex gieffina che, su Instagram, ha postato una clip promozionale di Mamma che Riccanza, in cui, appunto, parla della sua vita agiata insieme ad Ascanio, tra shopping sfrenato e giornate piene di impegni. Beh, i suoi follower non hanno preso bene la sua partecipazione al programma e non si sono risparmiati in fatto di critiche. (Continua dopo le foto)

"Sono molto delusa da te e dalla partecipazione a questo programma che veicola messaggi sbagliati", scrive un utente. E ancora: "Da mamma non avresti dovuto e mi stupisce che tuo marito ti appoggi in questo". Ma ce ne sono diversi di commenti velenosi. E infatti la moglie di Ascanio ha deciso di rispondere, provando a mettere fine alla pioggia di critiche ricevute ancor prima che il suo nuovo programma decolli. "Arroganza nel sapere cosa faccio io nel mio privato", ha allora replicato Katia. E poi, a chi la invitava a dedicarsi a qualcosa di più solidale, ha risposto: "Non c'è cosa più triste di chi fa del bene fotografandosi… il bene quello vero è silenzioso e non un momento di pubblicità per sollevarsi lo spirito".

‘’Io ho tagliato i capelli e mio marito non li ha più!”. Correva l’anno 2004: Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, il principe romano e la sexy bionda, erano la coppia tormentone del Grande Fratello 4. Ma oggi la loro vita è cambiata parecchio: eccoli, cresciuti, 13 anni dopo da quel reality che li ha fatti innamorare