Harry e Meghan, prove di nozze in corso. Il royal wedding attesissimo si avvicina: manca poco, ormai, al 19 maggio. Quel giorno il Regno Unito si fermerà per assistere a quello che è stato subito definito 'l'evento dell'anno'. E non aveva torto probabilmente chi ne anticipava la portata: sarà davvero un matrimonio in grande. Non è un rumor, è una certezza, perché l'annuncio arriva direttamente da Kensington Palace: saranno ben 2640 le persone che potranno assistere, nel territorio del Castello di Windsor, all'arrivo e alla partenza degli sposi in occasione delle nozze. Da Palazzo, dunque, arriva la conferma della decisione della coppia di coinvolgere "il pubblico" per condividere "un momento di divertimento e di gioia" e precisando che fra loro vi saranno 1200 persone comuni invitate «da ogni angolo del Regno Unito». Precisazioni. In una nota si sottolinea che fra queste 2640 persone ci saranno anche 200 operatori di associazioni umanitarie e organizzazioni varie che Harry e Meghan sostengono, 100 allievi di due scuole locali, 610 persone che vivono e lavorano nell'area del Castello di Windsor, 530 dipendenti della casa reale. Non si tratta, in ogni caso, della più ristretta cerchia di ospiti che saranno invitati alla cerimonia religiosa e al successivo ricevimento, i cui nomi, nonostante le indiscrezioni non sono ancora stati resi noti. (Continua dopo la foto)

In breve, pare che abbiano ricevuto l'invito le Spice Girls che, si mormora, potrebbero anche esibirsi nel corso dei festeggiamenti. Sembra confermata anche la presenza di Elton John, Ed Sheeran e Sophie Ellis Bextor, interprete del brano "Murder On the Dance Floor", che è tra i preferiti di Meghan. Ma, come detto, bisogerà aspettare un altro po' per avere certezza degli invitati vip. E ora arriviamo al capitolo famiglia di Meghan. Nelle scorse settimane ha fatto molto discutere l'intervista rilasciata dalla sorellastra della futura sposa, Samantha: "Se puoi spendere 75mila euro per il vestito del tuo fidanzamento ufficiale, allora puoi spendere anche 75mila euro per tuo padre in bancarotta" ha detto in un'intervista concessa all'anchorman Matthew Wright e riportata dal Mirror salvo poi fare un passo indietro e scusarsi. Un rapporto non facile quello tra Meghan e i suoi familiari, tanto che era stata anche avanzata l'ipotesi che fosse sua mamma e non, come da tradizione, papà Thomas ad accompagnarla all'altare. (Continua dopo le foto)

Meghan Markle's father is living a secluded life in Rosarito, Mexico https://t.co/9eZbLgRuJd via @MailOnline — victoria (@princess77744) 1 marzo 2018

A proposito di Markle Senior. Stanno facendo scalpore le foto diffuse dal Daily Mail. Foto di Meghan e di Thomas scattate nelle stesse ore anche se a due capi opposti del mondo: mentre lei debuttava ufficialmente insieme a tutta la famiglia reale inglese a un evento di beneficenza, il padre, in Messico, veniva immortalato a un take away di cibo italiano, davanti a un piatto di spaghetti alla bolognese, con un bicchiere rosso e una sigaretta. Due vite ovviamente molto diverse: la ex attrice fa le prove da principessa, Thomas Markle, 73 anni, ex direttore di luci di Hollywood ed evidentemente sovrappeso, vive la quotidianità. Secondo il personale del ristorante, sembrava spensierato mentre sorseggiava il suo vino in attesa di mangiare due porzioni di spaghetti alla bolognese con un contorno di polpette di carne, stando al racconto. Certo fa caso (e anche un po' di tristezza) sapere che le loro vite siano così distanti...

"Lo vuoi uccidere?". Kate Middleton mette a rischio la vita del bebè. La duchessa di Cambridge a un mese dalla nascita del Royal Baby la fa grossa. Un gesto inopportuno e pericoloso che ha fatto infuriare tutti: "Che madre sei..."