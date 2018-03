Chiara Nasti nell'occhio del ciclone. Non deve essere un momento facile per la blogger e influencer che si è ritirata spontaneamente dall'Isola dei Famosi per la troppa nostalgia del fidanzato a solo una settimana dal via. Nonostante sia andata via dall'Honduras in anticipo, è stata infatti comunque coinvolta nel cosiddetto canna-gate, lo scandalo droga all'Isola sollevato da Eva Henger, che ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana nella villa dove tutti i vip abitavano prima dell'inizio del reality. Per questo motivo, per essere stata tirata in ballo contro la sua volontà, la Nasti ha annunciato misure legali in seguito alla pubblicazione di Striscia la Notizia di un suo audio registrato a sua insaputa. La blogger ha accusato il tg satirico di Antonio Ricci di aver diffuso senza la sua autorizzazione una prova audio (tratta da una conversazione con il marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti) in cui dichiarava di aver visto sia Francesco Monte che Marco Ferri fumare marijuana. Quindi, coinvolta suo malgrado in una situazione delicata che potrebbe portare la vicenda in un'aula di tribunale, Chiara ha rilasciato un comunicato stampa. (Continua dopo la foto)

La ex naufraga (anche se per poco) dell'Isola dei Famosi 13 non vuole che il suo nome "sia oggetto di assurde quanto illecite strumentalizzazioni e dinamiche mediatiche, prettamente connesse ad inequivocabili obiettivi di 'audience' televisiva", si legge nella nota in cui la blogger annuncia misure legali per tutelare la propria immagine in questo momento delicato. Ma non è finita. La questione si è poi 'spostata' sui social network, dove la Nasti ha confessato in un video apparso su Instagram Stories di non aver potuto dare la sua versione dei fatti a Domenica Live. Non è chiaro il motivo per cui alla Nasti, che confessa di essere psicologicamente provata dalla situazione, sia stato impedito di parlare del canna-gate nel salotto di Carmelita, che da settimane, come Striscia, dedica un ampissimo spazio alla vicenda.





Ecco il contenuto del filmato della Nasti apparso in una Storia di Instagram: "Questa settimana sono stata male per le accuse che mi sono state rivolte e per delle registrazioni fatte a mia insaputa, senza mia autorizzazione. Domenica ero stata invitata a Domenica Live, era tutto confermato. Mi richiamano e mi dicono che non si può più parlare di questa vicenda. Ma io devo dare le mie spiegazioni. Non trovo giusto che io non possa difendermi, quindi non potrò più andare domenica da Barbara, non si è capito il perché. Non vi preoccupate, lo scopriremo insieme. Ben presto vi dirò tutta la verità. Vi assicuro che la situazione in cui mi sono trovata è veramente brutta. So che ci sono problemi più gravi, ma sono stata malissimo questa settimana, tanto che ho fatto molte volte questo video perché mi veniva da piangere. Mi hanno dell'omertosa gratis, senza sapere. Fin quando non sapete come stanno le cose, vi prego di andarci più piano con le parole".

