Della sua gravidanza ha parlato poco o niente, tanto da non ufficializzarla nemmeno. Differentemente da tante vip, il suo non è stato un pancione social, sebbene sia lei che tutto il resto della famiglia siano i paladini del web. Parliamo di Kylie Jenner che ha dato alla luce la sua piccola Stormi un mese fa con il parto naturale. Il papà della piccola è Travis Scott con cui la socialite ha una storia, fatta di prendi e lascia, da circa un anno. La cosa particolare che ha caratterizzato la gravidanza di Kylie è che nei nove mesi trascorsi non ha mai pubblicato foto del pancione, un fatto molto strano data la schiatta di appartenenza della ventenne. La coppia ha rivelato ai followers di aver messo al mondo una bambina solo pochi giorni dopo il parto. Una scelta ben ponderata dettata dalla volontà di non mettere la sua dolce attesa sotto i riflettori, creandole inutili ansie. Oggi la star sembra essere più felice che mai e, per celebrare il primo mese di vita della piccola, non ha solo condiviso delle foto in cui la tiene tra le braccia ma anche un video in cui mette in mostra la sua incredibile forma fisica. (continua dopo la foto)

Kylie Jenner quindi ha optato per la discrezione più totale, l'unico scatto che aveva concesso ai followers è quello con cui ha comunicato al mondo di avere avuto una bimba ma anche in quell'occasione si intravedeva solo la bocca e la mano della bambina. Di recente, però, la sorella minore di Kim ha deciso di mostrarsi mentre tiene la sua erede tra le braccia. Kylie è in piedi, indossa una tuta fiorata e delle sneakers, ha i capelli perfettamente lisci e il trucco impeccabile e tiene Stormi tra le braccia. Nella didascalia ha scritto: "Il mio piccolo angelo ha un mese". Certo, ha preferito non rivelare il viso della bimba, mostrandola di spalle con indosso una tutina bianca con le orecchie da cucciolo ma è la prima volta che i fan hanno potuto ammirarla in versione mamma. La Jenner è decisamente raggiante, a dimostrazione del fatto che la maternità le ha fatto bene. (continua dopo le foto)

my angel baby is 1 month old today Un post condiviso da Kylie (@kyliejenner) in data: Mar 1, 2018 at 2:50 PST





La pargoletta è venuta alla luce all’ospedale delle star a Los Angeles, il Cedars-Sinai, dove hanno partorito anche Beyoncè, Elisabetta Canalis, le sue sorelle Kim e Kourtney, Blac Chyna quando ha avuto Dream da Robert Kardashian e dove tra poco partorirà anche Khloe Kardashian. Stormi ha scelto di nascere poco prima dell’appuntamento sportivo più importante della stagione per gli americani: il Superbowl, che Travis Scott ha seguito dalla stanza dell’ospedale della compagna. Tutta la famiglia è al settimo cielo, anche se la più contenta di tutti è nonna Kris Jenner. È infatti stata vista acquistare scatole e scatole di abiti per bambini nei negozi più esclusivi della città degli angeli per salutare l’arrivo, a poca distanza l’uno dall’altro, dei tre nuovi nipotini: i figli di Kim, Kylie, e pressto Khloe.

