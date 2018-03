Mannaggia ai social network: Manuela Arcuri, pure tu? Anche l'attrice e sogno proibito di molti, moltissimi italiani, è caduta nella trappola. O meglio, ma questo lo spiegheremo più tardi, c'è ricascata. Non sarà certo l'ultima, considerando che scivoloni di questo tipo sono ormai all'ordine del giorno tra i vip, ma è legittimo chiedersi il perché queste sviste. Se non la vedevate da un po' e soprattutto non la seguite su Instagram, dove anche la Arcuri è molto attiva, allora preparatevi. Come tutti noi, anche la bella Manuela condivide sui social gli scatti del suo quotidiano e una delle ultime foto la ritrae in posa dopo una seduta in un centro estetico romano. Avrà voluto complimentarsi col personale della struttura del quartiere Parioli, facendosi immortalare accanto alla proprietaria su un divanetto di quello che si presume sia l'ingresso del centro. "Grazie Fede... È importante prendersi cura del proprio corpo", scrive l'attrice sotto allo scatto che ha collezionato quasi 5mila like. A guardare con attenzione la foto di Manuela e 'Fede', tuttavia, ci si accorge ben presto del 'magheggio', come riporta Vanity Fair. Vi sembra naturale? Vi sembra tutto okay in questo scatto? (Continua dopo la foto)

Nient'affatto: anziché mettersi semplicemente in posa accanto all'amica, la Arcuri ha pensato di 'incollarsi' direttamente sulla foto grazie a Photoshop. Come se fosse un francobollo, praticamente. Lo si capisce, osserva sempre il magazine, dalla luce e dalla prospettiva differenti tra le due figure. Senza contare una sovrapposizione innaturale sui cuscini del divano. Ma perché? Una cosa è certa: Manuela non è pratica di Photoshop. Chi, come lei a quanto pare, non ha dimestichezza con lo strumento che permette di modificare le foto cade spesso in errori di questo tipo. Conosciamo diverse vip che sono cadute nella stessa trappola. Da Belen a Pamela Prati, passando per celebrities del calibro di Beyoncé e Miranda Kerr. La mania di perfezione non conosce confini. (Continua dopo le foto)

Ma Manuela è pure recidiva. E non bisogna nemmeno andare troppo indietro nel tempo, basta tornare a due mesi fa. Altra 'svista', sempre su Instagram. In occasione dell'epifania, la Arcuri ha voluto fare gli auguri ai suoi follower, ma nella foto postata sul suo profilo ufficiale è apparsa letteralmente deformata. E i fan non gliel'hanno perdonato: "Sembri una bambola gonfiabile!", ha scritto uno dei più maligni. Nei commenti, poi, c'è chi si lascia andare all'ironia supponendo l'ubriachezza del social media manager, e chi invece seriamente consiglia alla Arcuri di rimuovere il post. Consiglio accettato, perché della foto in questione non c'è più traccia. Manuela, forse è il caso di allenarsi un po' con Photoshop (anche se non ne comprendiamo il motivo, vista la sua bellezza naturale) prima di postare...

