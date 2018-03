Durante l’ultima puntata de L’Isola dei famosi, quella di martedì 27febbraio, non sono mancati momenti trash. La puntata in questione ha visto l’eliminazione di Paola Di Benedetto che, però, non è tornata in Italia. È ancora in Honduras su una spiaggia a parte ed è in attesa di scoprire i risultati del televoto: il pubblico infatti dovrà scegliere quale ex naufrago potrà continuare il suo percorso in Honduras. Ovviamente non è mancato un riferimento al canna-gate: è addirittura intervenuto il capo-autore Andrea Marchi che esposto il suo punto di vista. E ha fatto capire di voler chiudere la questione, dal momento che nessuno – a parte Eva Henger – ha visto Francesco Monte fare uso di droga. Poi ci sono state le nomination e sono finite al ballottaggio Elena Morali, Bianca Atzei e Alessia Mancini. Proprio tra le prime due è successo un putiferio. Dopo essere state nominate, Elena e Bianca hanno iniziato a litigare. Prima le accuse, poi la lite si è spostata sul personale. E il trash è arrivato alle stelle. Cosa è successo: Elena ha rivelato in diretta che Bianca, nei giorni passati, si sarebbe vantata per avere un cachet superiore agli altri. Continua a leggere dopo la foto

"Ma stai zitta che hai detto 'io prendo almeno il doppio del vostro cachet altrimenti non uscivo nemmeno di casa'", ha detto la Morali. E la Atzei: "Peccato che non sai cosa prendo io. Vergognati, mi hai detto quanto prende la tua amica Cipriani. Ma cosa stai dicendo. Sei ridicola. Stai zitta che se parlo io...". Ovviamente, visto che la cosa stava diventando alquanto imbarazzante, la regia ha abbassato i microfoni. Poi è intervenuta la Venier: "Alessia, noi vogliamo sentirle litigare. Stanno parlando del loro cachet...". Ma la cosa non è finita qui, vi pare? A difendere la sua donna, è intervenuto Gianluca Fubelli, meglio conosciuto come Scintilla che si è sentito in dovere di dare man forte alla sua fidanzata Elena Morali. Continua a leggere dopo le foto

Fubelli ha scritto un post su Instagram. Secondo il comico di Colorado, le frasi pronunciate sul cachet, sarebbero state dette da Elena ma in quanto riferite ad un’affermazione precedentemente fatta dalla Atzei. Scintilla fa anche notare che per Bianca non si tratta del primo litigio: per lei sarebbe il quarto in un mese. Insomma, sferra un attacco alla Atzei. Ma precisa che non difende Elena solo per amore. “Non ti difendo perché ti amo, ma perché credo tu sia nel giusto”, scrive infatti. Voi che ne dite? Siete d’accordo con lui?Chi ha ragione e chi ha torto in questo marasma?

