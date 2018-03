Avrà pure perso la conduzione del Grande Fratello Nip (sì, ci sarà anche quello), ma almeno sul fronte sentimentale per Belen Rodriguez, che si è subito consolata con una bella seduta di shopping, va tutto a gonfie vele. Dopo la brutta notizia (pare che al timone del reality di Canale 5 ci sarà Barbara Palombelli), l'argentina si è data alle spese con il suo Andrea Iannone. È stata fotografata dal settimanale Diva e donna mentre fa compere con l’immancabile fidanzato e il figlio Santiago. Il (sempre presunto) periodo di crisi con il pilota è ormai alle spalle: dopo una mini fuga romantica alle Maldive, i due sono alle prese con gli ultimi preparativi della loro casa a Lugano. E per chi avesse ancora dei dubbi sulla loro storia d'amore, gli ultimi scatti, privati e pubblici, della coppia più chiacchierata del mondo dello spettacolo fugano davvero ogni dubbio. Erano insieme anche alla recentissima Settimana della Moda milanese. Si sono presentati insieme, felici e innamorati, al party di Anna Dello Russo di sabato sera e, sui social network, è una dichiarazione d'amore continua. Belen ha postato sul suo profilo Instagram un'immagine di lei abbracciata al centauro e scritto "Proteggimi sempre". (Continua dopo la foto)

Anche Iannone a San Valentino aveva postato un messaggio d'amore per lei: "Non ho parole né frasi per spiegarlo...", aveva commentato un video di loro al mare. Ecco: i social. È chiaro a tutti che tra la Rodriguez e Iannone sia tornato il sereno, sempre che ci siano mai state nuvole, ma i fan non hanno apprezzato la loro passione focosa. Bisogna partire dal principio, però. Come accade in molte famiglie, anche i Rodriguez si sono riuniti per cena. C'erano Belen, Cecilia, Jeremias, Iannone e altri invitati. Tutti impegnati a divertirsi tra canti e balli e tutti immancabilmente pronti a condividere i momenti della serata coi follower. Come Cecilia concentratissima sulla carne alla griglia. Ma a far discutere sono state le Storie condivise dal fratello delle showgirl, Jeremias. (Continua dopo le foto)

Dopo aver condiviso alcune foto del nipotino Santiago, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha diffuso un video della sorella maggiore e del suo Andrea. Quanta passione: nella clip i due sono intenti a baciarsi in modo piuttosto focoso, noncuranti della presenza di ospiti in casa. Inutile sottolineare che quella Storia di Instagram ha ricevuto una miriade di commenti. Non proprio positivi, per la verità, perché, questa almeno è l'opinione comune, certi momenti dovrebbero rimanere intimi. "C'è differenza tra un bacio tenero a stampo davanti hai figli e mettersi a slinguazzare come fossero solo loro due - scrive un utente -. Altroché bigottismo... Si chiama pudore!!". E ancora: "Ma solo a me vedere mia sorella che si limona con uno non piace? Va beh che in casa mia si evita di baciarsi in questo modo davanti ai parenti".

