Donald Trump e Melania, ancora loro. L'ultima foto è diventata virale e c'è da scommettere che per molti potrebbe essere la conferma di quanto pubblicato in un libro uscito anticipatamente negli Stati Uniti che descrive (anche) il rapporto, meglio dire 'mancato rapporto' tra il presidente e la sua signora. Da quanto si legge ne esce un matrimonio a pezzi in Fire and Fury: Inside the Trump White House, già best seller che si potrebbe tradurre con Fuoco e Fiamme: dentro la Casa Bianca di Trump. L'autore, Michael Wolff, sconfessato dal presidente che ha twittato di non averlo mai fatto entrare alla Casa Bianca, descrive Donald e Melania come due estranei. Come riporta Vanity Fair, non si incontravano per giorni, nemmeno quando vivevano insieme nella Trump Tower: Spesso lei non sapeva dove era lui e non le interessava nemmeno». D'altronde la ricetta perfetta di lui, che ha alle spalle due matrimoni falliti, sarebbe questa: Fare ognuno ciò che vuole. Un matrimonio, sempre secondo il libro, di nome ma non di fatto. Pare che quando lei non può sentirlo, lui la definisca 'moglie trofeo' e che, in sua presenza, ne esalti solo le doti fisiche. (Continua dopo la foto)

Quando sono uscite le foto di una giovanissima Melania nuda sul New York Times, continua Wolff, tutti hanno pensato che il responsabile non potesse che essere il marito. Ma non c'è bisogno di andare troppo indietro nel tempo per dimostrare quanto siano distanti, anche se sposati. Un esempio su tutti? Quando Melania si è rifiutata di dare la mano al marito scendendo dall'aereo. È successo la primavera scorsa quando la coppia era appena atterrata in Israele e poi a Roma. Un gesto, quello del presidente, che poteva essere galante, ma di cui la first lady non deve averne sentito il bisogno. Mentre lui cercava il contatto, lei alzava il braccio per sistemarsi i capelli e impiegava l’altro per appoggiarsi alla scaletta dell'aereo.

Le foto, ovviamente, hanno fatto il giro del mondo. E da quegli scatti si capisce bene che Melania la mano di Donald proprio non la vuole. E se è vero che non c'è due senza tre... Ancora: il giorno dell'insediamento di Trump, le espressioni di Melania hanno dato da pensare: sono state lette come avverse al marito. Ma veniamo all'ultima foto diventata virale. Stavolta è il presidente, che gesto della mano a parte non è mai stato il re dei romantici, a 'snobbare' la sua signora. Come scrive Libero, alla cerimonia per il funerale del reverendo Billy Graham, Donald sembra molto più concentrato a consolare il suo vice Mike Pence che sua moglie, seduta accanto a lui e super sexy come al solito. Lo scatto parla da solo: Melania letteralmente ignorata, scavalcata.

