Trono classico di Uomini e Donne, il colpo di scena stavolta arriva dalla segnalazione di una spettatrice. Riguarda Sara Affi Fella, la 'rivale' di Nilufar Addati, che condivide il trono anche con Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante. Lo sappiamo che ve lo state chiedendo: c'entra sempre Lorenzo Riccardi, il corteggiatore conteso e, a quanto pare, tanto ambito? No, non in questo caso, stranamente. Prima diviso tra le due troniste, poi concentrato, almeno a parole su Nilufar, poi, ancora, la retromarcia verso Sara e, infine, di nuovo confusione totale. Ma anche se Lorenzo continua a sorprendere il pubblico in studio e a casa, per non parlare delle dirette interessate, non è il solo ad aver catturato l'attenzione dei telespettatori. E infatti stavolta la segnalazione riguarda Luigi Mastroianni che, insieme a Giordano Mazzocchi (che corteggia Nilufar) è amatissimo. Molti fan di Uomini e Donne, tuttavia, sono certi che le troniste non li sceglieranno: "Appello a tutti i Giordano e Luigi d'Italia: non nascondetevi, non fatevi scoraggiare dai Lorenzo di turno perché loro sono di passaggio, voi siete di sostanza" e "Una preghiera per Giordano e Luigi che prenderanno un bel due di picche a fine stagione", si legge su Twitter. Altri chiedono alla redazione di 'promuoverli': "Raga ma non si possono avere Luigi e Giordano sul trono tipo il Dama e Branzani?". (Continua dopo la foto)

Non sappiamo come andranno a finire le cose, nonostante indizi social recenti parlino di una scelta imminente di Nilufar, che sarebbe orientata verso Nicolò Ferrari, ma chissà. Intanto, però, è arrivato un altro bacio, stando alla testimonianza di una spettatrice confidata la sito Newsued: Sara e Luigi si sarebbero baciati durante un’esterna. "Sono una ragazza di Venafro, il paese di Sara Affi Fella – recita il messaggio sul sito - Ho appena avvistato Sara nella nostra villa comunale in esterna con Luigi, si sono anche baciati ma non ho fatto in tempo a fare il video ti mando questo però mentre camminano nella Villa comunale". Quindi Lorenzo perde punti? C'è da dire che Luigi aveva subito espresso la sua preferenza per la tronista fin dai suoi esordi a Uomini e donne nel trono classico e durante il suo corteggiamento a Sara si è spesso scontrato col collega Lorenzo. (Continua dopo le foto)

Luigi c'era ovviamente rimasto male quando Lorenzo è tornato tra le braccia di Sara, ma ha detto anche che se l'aspettava. In studio era amareggiato, ma poi, quando è uscito con la tronista, come visto nella puntata andata in onda il 27 febbraio scorso, si è detto felice della decisione di lei di riprenderlo tra i suoi corteggiatori perché così sa che sceglierà senza avere dubbi. E sempre in quell'esterna ha mostrato a Sara alcune immagini della sua infanzia con il fratello e della loro conoscenza. Luigi ha poi confessato di esser stato vittima di bullismo e di prese in giro, che però hanno rafforzato il suo carattere. I due sono sembrati anche sul punto di baciarsi e lei: "I baci si strappano, non si chiedono".

