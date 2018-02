Signori, un matrimonio più a sorpresa di questo non è umanamente possibile. E per diverse ragioni. Intanto perché lo sposo e la sposa, ovviamente ultra vip, sono usciti per il primo appuntamento pochi giorni prima di pronunciare il fatidico sì. E infatti, almeno ufficialmente, i neo marito e moglie si frequentano da appena qualche settimana: il primo avvistamento della coppia risale allo scorso giorno di San Valentino, quando i due sono stati pizzicati a una cena a lume di candela in un ristorante di Los Angeles. Ma lei non stava con un altro? Certo che sì, ma pare abbia chiuso con il fidanzato storico, con cui aveva iniziato una relazione quattro anni fa circa, da pochissimo. Ah! Ecco perché era una delle grandi assenti alla recente Milano Fashion Week 2018: ora si spiega tutto. La conferma delle nozze è arrivata dall'account Instagram della modella che ha postato foto con il marito e anello di brillanti nella didascalia, L'uomo che nel giro di qualche giorno deve averla convinta a fare il grande passo si chiama Sebastian Bear-McClard ed è un attore, regista e produttore. Ma non pensate a festeggiamenti in grande e abito bianco da sogno, tutt'altro. (Continua dopo la foto)

"Ho una sorpresa... Oggi mi sono sposata". Così Emily Ratajkoswski, perché è proprio della super modella e attrice 26enne che stiamo parlando, ha annunciato agli oltre 16 milioni (avete letto bene: 16 milioni) di follower su Instagram la novità. Ma nessuna cerimonia o abito principesco che immaginate: Emily e Sebastian si sono giurati amore eterno nel corso di una cerimonia semplicissima al municipio di New York. Ed eccoci all'altra particolarità: il vestito. Nell'annunciare il lieto evento, la meravigliosa Ratajkoswki ha anche 'svelato' l'abito che, ve ne renderete conto alla prossima riga, è a dir poco inusuale per una sposina. Altro che bianco candido, altro che abito pomposo! (Continua dopo le foto)

Per le sue nozze Emily ha indossato completo pantalone color senape di Zara, giacca lunga e cintura, il tutto per 130 euro. Ha poi completato l'outfit con un cappello nero con veletta e un pendente dorato al collo. Come riporta Vanity Fair, Sebastian Bear-McClard ha invece alle dita due anelli con il nome della neomoglie, Em e Rata. In una delle Storie di Instagram condivise subito dopo il sì, si riconoscono anche i testimoni di 'Em' e Sebastian, ovvero la star dei social The Fat Jewish e l'attore Josh Safdie. Inutile dire che sono piovuti auguri e felicitazioni in numerose lingue del mondo sotto alle foto in cui la Ratajkowski annuncia il matrimonio avvenuto.

"Divina!". Posta questa foto su Instagram e, ovviamente, i fan impazziscono. Il nudo integrale di Emily Ratajkowski manda in tilt i social. Eccolo