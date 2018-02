Uomini e Donne, chi riesce a stare dietro a tutti i colpi di scena e alle segnalazioni continue delle ultime settimane è bravo. Ci proviamo. Al trono classico è, praticamente, un caos. Da una parte ci sono Sara Affi Fella e Nilufar Addati che si contendono un corteggiatore, Lorenzo Riccardi, che fa un passo avanti e poi due indietro. Lo dimostra l'ultima registrazione del programma, quella del 23 febbraio 2018, che vede Lorenzo fare, di nuovo, dietrofront. Riepilogando: prima si è dichiarato per Nilufar, poi ci ha ripensato ed è corso tra le braccia di Sara, l'ha baciata e adesso di nuovo cambio. Raggiunto in camerino da Nilufar, Lorenzo ha fatto sapere di essere ancora confuso e ha ammesso che gli piacciono entrambe le troniste. Quindi tornerà a frequentare e corteggiare entrambe. Com'è facilmente immaginabile, in studio, i corteggiatori di Nilufar non hanno accolto bene il fatto che, dopo tutto, la tronista abbia di nuovo rincorso Lorenzo. Poi, tra i tronisti uomini, c'è il caso Nicolò Brigante che ora, anche se indirettamente, potrebbe essere nei guai. Non scaldatevi: non c'entra la sua corteggiatrice, Marta Pasqualato, protagonista, suo malgrado, di una recentissima segnalazione che sta mettendo a rischio il suo percorso all'interno del programma a poche puntate dalla scelta. (Continua dopo la foto)

Il trono di Nicolò, infatti, è ormai agli sgoccioli e, come rivelato nell'ultima registrazione, la scelta è vicina. È attesa tra qualche puntata. Ora la soffiata, che arriva dal sito Isa e Chia, vede al centro lo stesso tronista siciliano e l'altra sua pretendente, Virginia Stablum, già ex fidanzata di Ignazio Moser del Grande Fratello Vip. Stando a quanto reso noto dal sito, alcuni utenti non hanno potuto fare a meno di notare un 'dettaglio' mai emerso in puntata finora, che innesca il solito, pesantissimo, sospetto: Nicolò e Virginia nascondono qualcosa, fuori dallo studio? Spostiamo la scena sui social network: tronista e corteggiatrice avrebbero degli amici in comune. Coincidenza? O, a questo punto, è possibile che i due si tengano in contatto fuori dal programma, cosa vietatissima dal regolamento?

"Nello specifico, sono state delle storie condivise su Instagram nelle scorse ore da Claudio Di Mari, amico del Brigante, in compagnia di Viviana, la bionda amica della Stablum, a far insospettire gli appassionati della trasmissione di Maria De Filippi", si legge su Isa e Chia. A confermare, poi, questa amicizia, prosegue il sito, ecco uno scatto di Nicolò e Claudio insieme, apparsa sul profilo di quest'ultimo. Ed ecco anche la foto di Viviana e Virginia, che sembrano molto amiche. Quindi ci si chiede, in rete: possibile che Nicolò e Virginia avendo questi amici comuni non ne abbiano approfittato per scambiarsi, indirettamente, dei messaggi fuori Uomini e Donne? Una domanda che sta già facendo il giro della rete ma che troverà, forse, risposta in puntata, quando (e se) l'argomento verrà fuori.

