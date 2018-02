"È importante pulire i propri spazi interiori e non, fare pulizia nella Vita. Ammettere i propri errori. Chiedo scusa a tutti coloro che mi seguono per aver partecipato ai programmi di Barbara D'Urso". Naike Rivelli attacca pesantemente (e inaspettatamente) dal suo profilo Instagram la conduttrice di Pomeriggio Cinque: "Chiedo umilmente perdono. - scrive ancora la Rivelli - Non sapevo quello che facevo. La cosa ancora più grave? Aver scelto con grande leggerezza i salotti dove andare a parlare di cose serie". La quarantatreenne ha duramente criticato sia l'operato di Barbara D'Urso e quello dei suoi ospiti che quotidianamente parlano della vicenda droga sull'Isola dei famosi, che Eva Henger, artefice di tutto questo clamore mediatico che ha coinvolto il reality targato "Magnolia". Ieri è andata in onda l'ultima puntata della settimana di "Pomeriggio Cinque" e, ancora una volta, Barbara D'Urso ha parlato di Francesco Monte e degli spinelli che avrebbe fumato durante i giorni precedenti all'inizio della trasmissione. Alcuni minuti dopo, la figlia di Ornella Muti ha postato il lungo messaggio con annessa foto della D'Urso, contestando il lavoro di quest'ultima. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel lungo messaggio scritto da Naike Rivelli si legge ancora: "Non voglio far parte di questo mondo televisivo dursico che strumentalizza tutto a secondo di come gli fa comodo pur di sopravvivere", "uno scempio di volgarità a 360 gradi". Quindi l'appello: "Chiedo alla signora D'Urso di parlare con serietà di paradisi fiscale e droghe leggere. Voglio una opinione vera e sincera della giornalista che veste come una bomboniera". “Testate giornalistiche in tv, conduttrici che non frequenterò mai più. Aveva ragione la mamma quando mi diceva che in certe trasmissioni è meglio non apparire, la mamma ha sempre ragione!”. (Continua a leggere dopo le foto)





“Contro certe superficiali leggerezze, su temi importanti nessun spessore attuale, nessuna lezione. Falsi perbenismi, mi vergogno di aver mai partecipato. Mai più, mai più da Barbie in televisione''. Le critiche della Rivelli contro Eva Henger e Barbara D'Urso sono proseguite anche in un altro post. Naike ha difeso a spada tratta la conduttrice de "L'Isola dei famosi 2018" Alessia Marcuzzi e "Magnolia". La quarantatreenne ha ricordato la sua esperienza a "Pechino Express", un altro programma targato "Magnolia". Quando lei ha deciso di lasciare il gioco per problemi di salute, la casa di produzione è stata molto comprensiva con lei.

Bomba lesbo spudorata. Naike Rivelli fa scalpore (peggio di così…). E non è certo la sua prima volta. In questa occasione, però, non si è minimamente regolata e si è fatta un video così… Seduta sulle gambe della sua “amata”, si palpa il seno e poi… Volete vedere tutto?