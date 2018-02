Giovanni Conversano l'abbiamo conosciuto diversi anni fa a Uomini e Donne. Ma in realtà, prima di varcare le porte di quello studio e, in generale, del mondo della televisione, Giovanni si era dato al pallone. Con discreto successo: nato a Lecce e classe 1979, l'ex protagonista del programma di Maria De Filippi, fin da giovanissimo ha militato in diverse squadre, cominciando dalle giovanili della sua città. Tra il 1998 e il 1999 ha militato in serie B e, sempre nel '99, è arrivato in serie A pur stando più panchina che in campo, quindi la decisione di provare con la C1, dove poi rimane per sue stagioni. Fino a un brutto infortunio al ginocchio che lo costringe a uno stop colleziona ben 8 presenze e dove resterà per ben due stagioni. Un infortunio al ginocchio, però, lo porta a uno stop di 6 mesi. Ma Giovanni lo ricordiamo soprattutto a Uomini e Donne. Era la stagione 2007 quando decise di scendere le scale per corteggiare la sarda Serena Enardu. Davanti alle telecamere c'è stato il lieto fine tra loro, ma qualche mese dopo la storia d'amore è finita per sempre. (Continua dopo la foto)

E oggi? Oggi Giovanni Conversano è un uomo diverso, più concreto e attaccatissimo ai valori della famiglia. Ha smesso di correre dietro al successo e anche alle donne perché ha trovato la sua anima gemella. La donna della sua vita è la bellissima Giada Pezzaioli, finalista nel 2015 a Miss Universo, che l'estate scorsa l'ha reso papà del piccolo Enea. Per lui, ha detto Conversano, vuole essere quella figura paterna che a lui è sempre mancata. La sua vita, quindi, oggi è divisa tra i suoi affetti e la sua agenzia di comunicazione. Ha dato un taglio al passato televisivo, ma non solo: anche ai capelli. E dire che gli amici lo chiamavano Tarzan un tempo per la sua capigliatura ora a zero. (Continua dopo le foto)

Formazione al completo #myfamily❤ @giadapezzaioliofficial Un post condiviso da Giovanni Conversano (@giovanniconversanoreal) in data: Feb 22, 2018 at 12:00 PST

Come detto, la vita di Giovanni è cambiata anche sotto il profilo professionale. Oggi imprenditore soddisfatto dei risultati raggiunti, non rinnega però i suoi trascorsi a Uomini e Donne, la trasmissione che gli ha regalato la popolarità: "È stato un trampolino di lancio, mi ha dato una visibilità che si mantiene anche a distanza di anni e dà slancio alla mia attività. Ovvio che poi devo far valere le mie competenze: ma essere ricordato per Uomini e Donne aiuta", raccontava tempo fa al settimanale Nuovo. Quando era nato Enea era stato lui a dare la bella notizia sui social network con la foto di un bel fiocco azzurro dove spiccava il nome del suo primogenito: "In questi momenti ti passa la vita davanti e capisci quanto è importante il dono che Gesù ci ha fatto! Bisogna proteggerla, custodirla e rispettarla. Enea ti amiamo, benvenuto". Un post dolcissimo che in poche ore totalizzò oltre mille like e centinaia di commenti di auguri.

"Adesso basta. È già pronta la querela". Serena Enardu, ex Uomini e Donne ed ex di Giovanni Conversano, è infuriata sul serio e annuncia provvedimenti pesanti. "Sono stanca, ecco tutta la verità". Cosa ha scatenato la tronista sarda