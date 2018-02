“La IV sett.dell'#isola inizia con una puntata che mette un 1 sul cannagate, ma tranquilli a parlarne ci penseranno tutti gli altri programmi. La Marcuzzi mostra un video dove Monte spiega xché ha scelto di non essere in trasmissione e poi manda un messaggio dolce a Paola che rimane abbastanza freddina quando un Bossari sognante le riferisce le parole di Francy. I concorrenti sembrano pronti per una sfilata di moda: trucchi, coroncine, copricostumi, gonnelline, gilet turbanti, cinture, bracciali ,collane insomma di tutto di più, ma non erano naufraghi?”, scrive Samantha De Grenet su Instagram e poi posta un video ironico che parla del canna-gate e di Francesco Monte. “Rosa viene criticata per una frasaccia detta nei confronti delle naufraghe mamme: ‘Tutte mamme e poi lasciano i figli a casa’, senza pensare che dietro una scelta ci può essere un mondo che non per forza deve essere spiegato (…) Giucas e Nino meravigliosi.#samanthadegret #samisola#isoletta”. Era lunedì 19 febbraio e la De Grenet, ex naufraga, si è divertita davanti alla telecamera. Mai si sarebbe immaginata che quel video le avrebbe creato tutti i problemi che le ha creato. Continua a leggere dopo la foto

Dopo aver pubblicato il video parodia sul canna-gate de L’Isola dei Famosi, Samantha De Grenet è stata buttata in pasto ai media. La accusano di parlare di Taranto come di una città dove è facile acquistare marijuana. Il sito Taranto in diretta travisa e titola il pezzo così: “Video. Samantha De Grenet deride Monte: ‘A Taranto è normale trovare le canne’’’. Ma lo scopo del video non era certo questo. Nel frattempo, però, la De Grenet finisce nel mirino degli hater e viene presa a male parole: “putta*a, zocco*a e tro*a di mer*a”, qualcuno, addirittura, le dice che rischia la vita se si avvicina a Taranto. Pesante. La De Grenet viene a sapere solo successivamente di quel che accade in rete. Allora si sfoga su Facebook, così. Continua a leggere dopo le foto

“Grazie ad alcuni amici di Taranto sono venuta a conoscenza di persone che attraverso siti e social x avere forse un po' più di visibilità (ed io ve la sto dando, contenti?) hanno strumentalizzato un mio post ironico e fatto passare messaggi completamente lontani dalla realtà. Nel mio video parlo di CANNE DA PESCA e non di altro... Sono una persona onesta e perbene e mai nella mia vita mi sognerei di offendere qualcuno o di diffamarlo figuriamoci se lo potrei mai fare nei confronti di un'intera città.

Purtroppo ci sono persone disoneste che non aspettano altro, per non so quale motivo, o forse si, di creare problemi là dove non ci sono e incitare le persone all' offesa... Prendere per i fondelli la gente, trasmetter loro messaggi sbagliati è qualcosa di veramente orrendo....dovete solo VERGOGNARVI.

"A TARANTO É NORMALE TROVARE LE CANNE" non è un titolo è un' istigazione alla violenza verbale! State certi che parlerò di questo col mio avv. Antonino Polimeni...che sia chiaro a tutti: avete fatto una robaccia! Mi scuso io al posto vostro, scrittori da 2 soldi, con gli amici di Taranto, per essere stati così poco corretti e nello stesso tempo invito chi legge ad andare a vedere il mio "video incriminato" ... vedrete che non c' è nulla di offensivo nei confronti della città pugliese e dei suoi abitanti”.

“Mi viene da piangere”. Isola: un possibile addio, lo stress è alle stelle. Uno dei naufraghi non ce la fa più e dalle parole che usa sembra quasi sull’orlo di un esaurimento. Secondo qualcuno reggerà ancora per poco. Assisteremo a un nuovo abbandono? Ennesimo colpo di scena