Il canna-gate è ancora di casa all'Isola dei Famosi. La quinta diretta è cominciata proprio con le spiegazioni di Alessia Marcuzzi: Gli amici di Striscia mi hanno chiesto di prendere una posizione ed è sempre la stessa: nella mia vita non ho mai fumato nemmeno una sigaretta e sono contraria all'uso delle droghe. Qui non siamo in tribunale, la nostra è una trasmissione di intrattenimento, Abbiamo deciso di mantenere dei toni molto morbidi e cauti. Questa sera in qualche modo tenterò di fare un po' di chiarezza con i concorrenti che usciranno". E così è stato. Prima è toccato a Cecilia Capriotti: "Io fumo qualche sigaretta al giorno, quindi non noto chi fuma chi no – ha risposto la ex naufraga - Se avessi visto, denunciare non è il mio stile. Ho fumato sigarette fuori e basta, non ci ho fatto caso. È una situazione talmente delicata". Poi è stato il turno di Craig Warwick: "Io ho visto tutti fumare sigarette, non ho visto niente di strano. Non ho sentito odori diversi, non ho visto niente di strano". La Marcuzzi ha poi interpellato anche Eva Henger, che ha ribadito il suo pugno duro sulla vicenda 'droga all'Isola'. (Continua dopo la foto)

"Io sono onesta e se mi si chiede dirò sempre la stessa cosa. Mi dispiace per Francesco". A quel punto ha preso la parola Daniele Bossari, che dopo aver trionfato al Grande Fratello Vip quest'anno riveste il ruolo di opinionista all'Isola insieme a Mara Venier. La domanda di Daniele è tutta per la ex pornostar ed ex naufraga che ha sollevato il caso accusando Francesco Monte di aver fumato marijuana in villa: "Dove vuoi arrivare con questa storia?". La Henger ha allora spiegato di voler chiarire le cose, di far emergere la verità e, mentre parlava, lo studio ha applaudito e poi iniziato a rumoreggiare, tanto che Alessia ha preferito cambiare argomento e si è collegata con l'Isola per parlare con Marco. (Continua dopo le foto)

Cosa è successo dopo la diretta e dopo la risposta piccata di Eva a Daniele. Poche ore dopo, su Instagram, la Henger ha forse cercato la sua rivincita dopo che un utente le ha rivolto sui social la stessa domanda di Bossari. "Dove vuoi arrivare?". Domanda a cui la ex diva hard non ha risposto con la diplomazia usata davanti alle telecamere. Ha replicato così: "Daniele o l’auricolare che ha nell'orecchio?". Ha voluto lasciare intendere, quindi, che Bossari sia stato opportunamente imbeccato dall'alto, quindi dalla produzione del reality. Un'accusa pesante. Un commento che va palesemente contro Daniele Bossari. Secondo voi l'opinionista risponderà?

