Tante sorprese anche nella quinta puntata dell'Isola dei Famosi. Che comincia con un nuovo, si fa per dire, capitolo sul 'canna gate'. "Ho sentito delle cose abbastanza pesanti - dice in apertura Alessia - e non posso dire chi è per una questione di privacy. Gli amici di Striscia mi hanno chiesto di prendere una posizione ed è sempre la stessa: nella mia vita non ho mai fumato nemmeno una sigaretta e sono contraria all'uso delle droghe. Qui non siamo in tribunale, la nostra è una trasmissione di intrattenimento, Abbiamo deciso di mantenere dei toni molto morbidi e cauti. Questa sera in qualche modo tenterò di fare un po' di chiarezza con i concorrenti che usciranno". E infatti, quando fa il suo ingresso in studio Cecilia Capriotti, l'eliminata della scorsa settimana, la conduttrice le chiede subito cosa abbia visto all'Isola. "Io fumo qualche sigaretta al giorno, quindi non noto chi fuma chi no – ha risposto la ex naufraga - Se avessi visto, denunciare non è il mio stile. Ho fumato sigarette fuori e basta, non ci ho fatto caso. È una situazione talmente delicata". (Continua dopo la foto)

Poi, come promesso, la domanda viene rivolta anche agli altri naufraghi. E allora Craig Warwick spiega: "Io ho visto tutti fumare sigarette, non ho visto niente di strano. Non ho sentito odori diversi, non ho visto niente di strano". La puntata in sé prosegue con un'eliminazione, quella di Filippi Nardi, e le nuove nomination: stavolta sono a rischio Franco Terlizzi, Paola Di Benedetto e Nino Formicola. Giucas Casella, invece, che si era disperato quando Alessia gli ha comunicato la decisione di sospendere la sua avventura per un infortunio alla costola, potrà farsi visitare in loco. Una novità: la Isla Bonita, piena di cibo e comfort. Soggiornerà lì il Meor, ovvero Simone. Un passo indietro: nei giorni scorsi i naufraghi hanno affrontato una prova che ha decretato due Peor (Jonathan e Paola) e due Meor (Rosa e Simone). Le due coppie si sono sfidate in diretta e Simone è risultato il migliore, Paola la peggiore. (Continua dopo le foto)





La Marcuzzi comunica che da questa settimana saranno tutti insieme su un'unica isola, a parte Simone che raggiungerà l'Isla Bonita, ma non sarà da solo. Il comico di Zelig ha la possibilità di portare con sé un'altra persona e sceglie Elena. Ma quando Alessia annuncia la novità della Isla Bonita si lancia in una performance dell'omonima, famosissima, canzone che agli utenti della rete rimanda la mente a Simona Ventura, ex conduttrice dell'Isola. Come ricorda il sito Bitchyf, infatti, nel 2008 la Ventura spedì al reality Valeria Marini con un porceddu e al suo ritorno avevano dato vita a un siparietto a due su quelle note. Ecco: per il popolo di Twitter più affezionato al reality esiste solo quella performance della Isla Bonita, quindi l'affondo alla Marcuzzi. "No Alessia, solo una conduttrice può cantarla nello studio dell'Isola dei Famosi", si legge. E ancora: "La Isla Bonita solo se sei Simona Ventura con Valeria Marini".

