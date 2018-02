Tutti la scambiano una modella e d'altronde è difficile pensare il contrario quando ci si trova di fronte a certe forme da urlo, un corpo di quelli capaci di far perdere la testa a qualsiasi uomo. E invece lei non solo non lavora nel mondo della moda ma è anche, udite udite, felicemente nonna. Sì, avete capito bene: la persona che vedete in foto si chiama Zaklina Berrido Pisano, viene da Belgrado e può già dirsi felice di avere dei nipotini a rallegrare la sua vita. Ha 49 anni, è mamma di Jana, una donna 29enne che ha due bambini di 6 e 4 anni, diventati ormai la sua ragione di vita. Di sicuro non rispecchia la convenzionale immagine della nonnina con occhiali da vista e capelli bianchi, mostrandosi invece sexy e bellissima al punto da confondere puntualmente le idee di chi la conosce. Gli utenti del web non potevano che soprannominarla la nonna più sexy dei social e, a giudicare dai 354.000 followers che impazziscono per lei, hanno proprio ragione. (Continua a leggere dopo la foto)

Zaklina ha dovuto fare i conti in passato con una terribile tragedia: ha infatti perso il suo secondo figlio di 23 anni, Stefan, in un incidente stradale. Stava attraversando sulle strisce pedonali quando nel 2016 è stato travolto da un auto in corsa, perdendo tragicamente la vita. Le nipotine l'hanno aiutata a trovare la forza di andare avanti, lasciandosi alle spalle quel dolore insormontabile. "Sono una nonna in tutto e per tutto. La famiglia è la mia vita: ho insegnato loro a nuotare, ad andare in bicicletta e dico sempre loro: Se qualcosa non va, chiamate la nonna", ha spiegato Zaklina. (Continua a leggere dopo le foto)

Alle persone convinte che nasconda un passato (e probabilmente anche un presente a giudicare dal fisico) nel mondo della moda , risponde semplicemente che non lo ha mai fatto e che ha sempre lavorato come consulente in alcuni progetti internazionali legati alle infrastrutture e al turismo. Posare con abiti griffati in atteggiamenti sexy per lei è solo un divertimento e una fuga, anche se si tiene in forma seguendo una dieta sana e andando in palestra 45 minuti ogni giorno. Zaklina ha anche aggiunto di avere un marito italiano, dettaglio che l'ha resa ancor più simpatica ai nostri utenti.

