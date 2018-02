Star di fama mondiale, in tanti anni di carriera ha collezionato una serie infinita di successi. Sicuramente non è nota per il suo buon carattere, ma d’altronde per raggiungere tali vette bisogna avere un’indole tutt’altro che pacifica. La regina del pop incontrastata ha colpito ancora. Parliamo di Madonna che ha voluto lanciare ai fan l’ennesima provocazione. Non è nuova al genere sicuramente, ma in effetti non si era mai spinta a tanto. Recentemente ha condiviso sui social delle sue fotografie in topless in cui appariva decisamente irriconoscibile con capelli corti ed espressione stravolta. Ma anche qui nulla di nuovo. Tutti ricordiamo Erotica, successone mondiale del 1992, in cui ha scritto in musica il suo manifesto sessuale, corredato per altro di un libro che la dice lunga. Questa volta l’idolo indiscusso di generazioni di fan ha lanciato un nuovo guanto di sfida a i ben pensanti. Lady Ciccone infatti si mostrata mentre se ne sta placidamente seduta sul water con i pantaloni abbassati. Capelli spettinati, calze tirate giù e un’espressione che la dice lunga. (continua dopo la foto)

E così, Madonna ha voluto condividere una foto molto particolare attraverso le sue Instagram Stories. La popstar si è lasciata immortalare mentre è seduta sul gabinetto con i pantaloni abbassati mentre indossa solo una canotta nera, si tiene la testa con la mano e ha capelli che le cadono sul viso, anche se lasciano intravedere un'espressione annoiata. Nella didascalia ha poi scritto semplicemente "God Bless You", cioè "Dio ti benedica" con tanto di emoticon di mani che pregano, anche se non si è ben capito a cosa facesse riferimento. L'unica cosa certa è che sono pochissime le star che avrebbero il coraggio di mostrarsi in una versione tanto "intima". A casa nostra prima di Madonna lo aveva fatto Arisa, ma sicuramente lo scatto è stato meno virale. (continua dopo le foto)





E non è finita qui. L'immagine è arrivata poco dopo un altro scatto che ha fatto discutere, nel quale Madonna si è mostrata nuovamente in topless con un cappello nero che le copriva parte del viso, la bocca carnosissima e i denti dorati. Certo, questa volta ha preferito tenere i capezzoli fuori dall'inquadratura ma non si può dire che non sia hot. Insomma, anche se nel 2018 compirà 60 anni, la popstar sembra non voler rinunciare per nessuna ragione al mondo alle provocazioni. A questo punto gli ‘adoratori sono in attesa di scoprire quale sarà la prossima foto postata sui social che li lascerà senza parole.

