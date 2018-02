Toh, si rivede Francesca Baroni di Temptation Island! Anche se sono trascorsi più di 6 mesi, quindi un'estate intera, un autunno e (quasi) un inverno, da quando era al centro dell'attenzione nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, è impossibile aver rimosso la fidanzata di Ruben Invernizzi. Non s'è parlato d'altro per mesi. Anche e soprattutto dopo la fine del programma che a ogni edizione scoppia qualche coppia, anche se non è il caso di Ruben e Francesca, ma facciamo un breve riassunto per chi avesse la memoria corta. Durante Temptation, Francesca ne ha dette di ogni sul suo compagno, attirando sin dalla prima puntata le ire del popolo social, schierato dalla parte di lui. Ma quando Francesca che, parole sue, vuole un "futuro top", ha chiesto di incontrare il fidanzato al falò di confronto, la situazione si è capovolta. Ruben, dopo aver incassato, ha tirato fuori i cosiddetti e, per la prima volta e, dopo quella serie infinita di insulti e cattiverie sentiti sul suo conto, l'ha mollata. Sembrava irremovibile, anche di fronte alle suppliche di lei, visibilmente pentita per quanto detto e fatto al villaggio. Usciti lasciati da Temptation, però, il colpo di scena, anche se le indiscrezioni lo avevano predetto: "Ruben e Francesca sono tornati insieme". E così è stato. (Continua dopo la foto)

"Lei è cambiata, una seconda opportunità la si dà a tutti, io la amo ancora", ha commentato Ruben. La fidanzata, invece, ha poi ammesso pubblicamente di aver sbagliato e di essere pronta a cambiare: "Mi sono riguardata a casa e mi sono vergognata, devo cambiare tanto come persona negli atteggiamenti". Naturalmente non sono mancate le polemiche quando è uscita la notizia del loro riavvicinamento, ma, a quanto pare, adesso vanno d’amore e d’accordo. Ovviamente sono un po' spariti dai radar Ruben e Francesca (anche se non sono mancati rumor su una presunta gravidanza di lei ultimamente), ma sui social vanno comunque 'forte'. E allora da Instagram si scopre che la Baroni è cambiata un bel po' rispetto a quando l'abbiamo conosciuta in tv. (Continua dopo le foto)

Già mesi fa si vociferava di un intervento alle labbra, che all'improvviso sono apparse decisamente più carnose rispetto ai tempi di Temptation Island. Francesca, come si nota nelle foto del docu-reality, aveva una bocca molto sottile che adesso sembra 'lievitata'. Anche nel recentissimo scatto di coppia con Ruben. A proposito: sapete dove sono stati 'avvistati' i due ex protagonisti più discussi di Temptation Island 2017? Al Festival di Sanremo. C'erano anche loro all'Ariston, a seguire la kermesse che quest'anno è stata affidata a Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. E se lui, Ruben, non sembra cambiato di una virgola rispetto all'estate scorsa, lei, oltre alle labbra più carnose, ha sfoggiato anche un décolleté più florido, stando al giudizio dei follower. Che si sono scatenati: "Ma dove vai co ste tette rifatte!", "Se possibile, sei peggio di prima", "Troppo grosse, davvero, sono sproporzionate!", "Anche se hai rifatto il seno sei sempre Genoveffa", si legge.

Paura per Francesca di Temptation Island: sta male e finisce in ospedale. Che è successo alla fidanzata di Ruben che, dopo lo spavento, rompe il silenzio sui social. Ma i fan hanno già tirato le somme...