Genitori super famosi e una vita non sempre facile. La sua infanzia è stata segnata da eventi molto traumatici, in particolare la morte del padre sucida è stata terribile. Parliamo della 25enne Francesc Bean nata dall'amore tra l'indimenticato Kurt Cobain e la cantante Courtney Love. Nel suo passato momenti molto pesanti, caratterizzati da dipendenze e autodistruzione. Non stupisce, visto la sua eredità incredibilmente ingombrante. Frances, però, non aveva mai rivelato prima d'ora di aver avuto gli stessi problemi dei suoi celebri genitori: ne ha parlato per la prima volta qualche giorno fa su Instagram, in cui ha condiviso un'immagine insieme al fidanzato Matthew Cook e ha festeggiato il suo compleanno, spiegando di essere sobria da due anni. "Ho pensato di iniziare questo post condividendo un momento puro a Oahu, circondata dalla natura, con il mio amore", ha esordito la Cobain. Pur non entrando nei dettagli specificando se si trattasse di alcool, droghe o entrambi, Frances festeggia l'uscita dal tunnel e oggi è finalmente libera dai tormenti chela stavano uccidendo. (continua dopo la foto)

"Questo momento - scrive Frances - è una rappresentazione di chi sono il 13 febbraio 2018. Mi sembra significativo perché è il mio secondo compleanno da sobria. Ho deciso di condividere i miei sentimenti su qualcosa di così intimo in un forum pubblico, penso che sia importante mettere da parte la mia paura di essere giudicata o fraintesa. Voglio riconoscere che il mio viaggio potrebbe essere educativo e utile ad altre persone che stanno vivendo qualcosa di simile. Autodistruzione, consumo di sostanze tossiche e liberazione dal dolore sono molto più facili da seguire. Innegabilmente, per me e per coloro che mi circondano la scelta di essere lucida è la decisione migliore che abbia mai preso. Il modo in cui trattiamo i nostri corpi è direttamente correlato al modo in cui trattiamo le nostre anime. È tutto interconnesso. Quindi oggi celebrerò la mia salute e l'abbondanza di felicità, gratitudine, consapevolezza, compassione, forza, paura, perdita, saggezza e la miriade di altre emozioni disordinate e schiette che sento costantemente. Spiegano chi sono e chi voglio essere e mi costringono a riconoscere i miei limiti. Reclamo i miei errori come miei perché credo che abbiano contribuito a darmi una maggiore educazione. Sono in continua evoluzione. Il momento in cui l'evoluzione cessa è il momento in cui faccio un danno a me stessa e a coloro che amo". (continua dopo le foto)

Merry Christmas Eve 👍 Un post condiviso da Frances Bean Cobain (@space_witch666) in data: Dic 24, 2017 at 1:00 PST





Qualche mese fa, Frances Bean ha raccontato di aver acquistato maggior consapevolezza della sua vita dopo essere scampata a un incidente aereo. La giovane figlia d'arte, che alla musica preferisce l'arte visiva, ha dunque affrontato negli ultimi tempi un profondo percorso di cambiamento, dopo qualche peccato di gioventù. Oltre alla lotta contro le dipendenze, la Cobain ha infatti già alle spalle un matrimonio fallito: sposò nel 2015 Isaiah Silva senza nemmeno dirlo a mamma Courtney, salvo divorziare dopo appena un paio d'anni. Oggi, appare serena e felice, innamoratissima di Matthew Cook (cantante della band alternative rock The Ceremonies) e riconciliata con il suo difficile status di "figlia di". Lo dimostrano non solo le tante foto ricordo sui social, di lei piccola con mamma e papà, ma anche il fatto che si sia riappacificata con Courtney Love dopo anni difficilissimi. Qualche mese fa erano insieme alla Fashion Week di Parigi e pare abbiano finalmente superato le loro incomprensioni.

