Dai, era impossibile che dopo la sua apparizione in diretta non si aprisse il dibattito. E infatti la domanda è stata subito: Laura Chiatti incinta del terzo figlio? A 'C'è posta per te', dove è stata ospite insieme al marito Marco Bocci, l'attrice ha esibito un pancino alquanto sospetto. Ma a quanto pare nessuna cicogna in volo: la bionda interprete ha smentito le voci di una terza gravidanza. La Chiatti, attraverso Instagram, ci ha tenuto a far sapere che molto spesso in televisione appare più rotonda di quello che è realmente. Del resto il piccolo schermo ingrassa di circa cinque chili… La Chiatti, mamma felice di Enea e Pablo, ha per il momento accantonato il sogno di avere una bambina. D'accordo con Bocci, Laura vuole prendersi del tempo prima di dedicarsi ad un altro figlio. Soprattutto perché i primi due sono nati a distanza ravvicinata (il primogenito nel 2015 e il secondogenito nel 2016) e la coppia di attori vuole continuare ad allargare la famiglia con maggiore calma.

"Udite udite! Non sono incinta… avevo solo un vestito un po' largo…in tv sembro sempre un po' incinta, non so perché… ma la realtà è questa!!! Per ora niente terzo bimbo… non mettiamo in giro queste voci" ha fatto sapere Laura Chiatti. A corredo del messaggio l'attrice ha condiviso uno scatto del suo ventre che viene dolcemente baciato da uno dei suoi figli. Un'immagine dolcissima, che conferma ancora una volta quanto la Chiatti sia una mamma premurosa e presente. Per amore dei suoi figli Laura ha rallentato i ritmi lavorativi, dando la priorità ai bambini e alla famiglia.

“Marco Bocci è un marito perfetto e ama da morire i suoi figli” ha rivelato Laura a C’è posta per te. Dal canto suo l’attore umbro ha sottolineato la forza e la determinazione della moglie: “Senza di lei non potrei farcela”. Sposati dal 2014, la Chiatti e Bocci sono complici e affiatati. Per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine tanto che dopo neppure un anno dal primo incontro erano già marito e moglie nonché in attesa del primo figlio.

