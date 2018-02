Vediamo adesso se qualcuno ha ancora da ridire sulle forme di Chiara Ferragni. Per mesi i follower non le hanno dato tregua: troppo piatta quella pancia, troppo filiforme la fashion blogger italiana più famosa nel mondo nonostante l’avanzare della gravidanza. Più di qualcuno, addirittura, ha messo in dubbio la dolce attesa, che a suon di critiche e commenti al vetriolo, quasi non sembrava poi così tanto dolce. Ma col passare delle settimane, il pancino è diventato sempre più evidente e Chiara e il suo compagno, Fedez, hanno annunciato un parto fuori patria: il piccolo Leone nascerà a Los Angeles, anche per lasciare più tranquilla la futura mamma dall'invadenza di paparazzi e giornalisti in cerca dell’ultimo scoop. Qualche giorno fa, quindi, la partenza per la California, anche perché il parto è previsto ad aprile. Partenza con shopping compulsivo prima e tour della clinica scelta per far venire alla luce il loro primogenito poi. Si è data alla pazza gioia la Ferragni prima di prendere l’aereo. In un multi brand milanese è riuscita a spendere (beata lei) quasi 10mila euro per affrontare il glamour a stelle e strisce. Tutti gli acquisti, ovvio, sono poi stati mostrati su Instagram. (Continua dopo la foto)

Arrivati da poco a LA, poi, Chiara e Fedez hanno dato vita a un tour di coppia della clinica scelta per far venire alla luce il piccolo. Visita, anche questa, chiaramente, documentata su Instagram stories. Dai filmati girati nei corridoi della struttura, sembra che Chiara comprenda tutto quel che le viene detto dal personale, mentre il rapper, a cui non manca certo il senso dell'umorismo, ammette di non aver capito un bel niente. Concluso il 'tour', poi, Fedez scherza con i suoi follower dicendo di aver scelto la colonna sonora per accompagnare la nascita di Leone: Marilyn Manson, Metallica e Fabio Rovazzi. In attesa del parto, comunque, la Ferragni appare più bella e raggiante del solito. Le sue forme, adesso, stanno cominciando a cambiare, ma non per questo ha rinunciato alla passione per la moda e per gli abiti sexy e scollati come quelli sfoggiati a Parigi qualche settimana fa. (Continua dopo le foto)

Ma non ci riferiamo solo al pancino. Anche il seno è diventato più abbondante, tanto che ora Chiara sogna di avere un décolleté così per sempre. Lo ha rivelato lei stessa sotto a una foto social in cui la scollatura, davvero procace rispetto al solito, è in primo piano e lei posa con sguardo fiero. Succede a tutte le future mamme: il seno diventa più abbondante in modo tale da "predisporsi" all'allattamento. "Amo la gravidanza (posso avere questo seno per sempre?)", scrive la Ferragni ironizzando sul fatto che si tratta solo di un effetto della dolce attesa, visto che prima di aspettare un bambino non aveva mai avuto un seno tanto abbondante.

