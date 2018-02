Fiocco rosa a Uomini e Donne. Proprio nel giorno di San Valentino è venuta al mondo Ginevra, la prima figlia dell’ex tronista (storico) e della sua compagna Annalisa. A dare il lieto annuncio la neo zia Valentina, sorella di lei, che ha postato una dolcissima foto su Instagram, in cui si vede una mano tatuatissima accarezzare un bel pancione. La bimba della coppia, che in questo scatto è ritratta in bianco e nero, sembrava proprio in procinto di nascere e così è stato nelle ultime ore. A corredo della foto, zia Valentina scrive: And in this day of love… My little sister Annalisa gave birth to her first daughter. Congratulations Annina and @diegoconte for your Ginevra and on becoming parents! Thanks for my first direct niece… (E in questo giorno d'amore… La mia sorellina Annalisa ha dato alla luce la sua prima figlia. Congratulazioni Annina e Diego Conte per la vostra piccola Ginevra e per essere diventati genitori! Grazie per la mia prima nipote… ndr). Congratulazioni Annalisa e Diego! Dopo 12 anni insieme ora siete un trio! Welcome Ginevra! Ti amo già…". (Continua dopo la foto)

Eh sì: il neo papà è proprio Diego Conte, che ha conosciuto la sua compagna, Annalisa Micchetti, e ora mamma di sua figlia nello studio di Uomini e Donne. Quando? Ben 13 anni fa. Non a caso, infatti, Diego e Annalisa sono sicuramente la più longeva del programma di Maria De Filippi. Vero è che si sono allontanati dal mondo della televisione, dove li abbiamo conosciuti. Ma probabilmente, la scelta di ritirarsi dalle scene per vivere la loro storia d'amore lontani dalle telecamere e dal clamore ha giovato al benessere della coppia. In 13 anni di relazione, nessuno dei due, qualche piccolo momento social di lui a parte, ha mai reso noto granché del loro privato. (Continua dopo le foto)

Giusto ultimamente lui ha voluto condividere coi fan la gioia di diventare presto papà, mostrando a tutti, su Instagram, il suo nuovo tatuaggio: una famiglia al completo stilizzata, con il nome della piccola Ginevra scritto sulla carrozzina e la P di papà e la M di mamma sui 'vestiti' della coppia. Questo il messaggio: "Mamma e papà ti aspettano". E ora Ginevra è arrivata. Poco dopo la nascita, Diego ha anche mostrato il primo scatto della piccola e scritto: "La freccia più attesa di Cupido è stata scoccata ieri sera alle 22 e 44. Porta il nome di Ginevra. 3080 grammi di puro Amore. Mamma e papà ti amano alla follia! San Valentino celebra la vita!". Momento amarcord. Ricordate la scelta di Diego? Era la stagione 2004/2005 di Uomini e Donne e, seduto al centro dello studio, disse queste parole alla sua Annalisa: "Sarò breve anche con te, con la speranza che migliori il tuo caratteraccio, sei la persona che ho scelto! Beh, spero che passeremo insieme dei bei momenti fuori di qui, che avremo modo di ridere di più di quanto non abbiamo fatto finora".

È stato uno dei tronisti più controversi della storia di Uomini e Donne. Ma che fine ha fatto Diego Conte? La scelta della corteggiatrice, Annalisa Michetti, non aveva convinto nessuno. Eppure (a 11 anni di distanza) c'è una grossa novità