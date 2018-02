Non è più una naufraga dell'Isola dei Famosi Cecilia Capriotti, che è stata eliminata al televoto nel corso della quarta puntata del reality, andata in onda di martedì da questa settimana. In nomination, invece, stavolta sono finiti gli uomini: Franco Terlizzi, Filippo Nardi e Amaurys Perez. Una diretta piena di sorprese l'ultima, come sempre, che ha ospitato Francesco Monte, ma in video messaggio, e Nadia Rinaldi, la concorrente uscita nella scorsa puntata e rientrata in Italia. Entrata in studio e accolta dagli applausi del pubblico, l'attrice si è lasciata intervistare dalla padrona di casa, Alessia Marcuzzi, e non ha risparmiato qualche frecciatina ai naufraghi più giovani, da cui, rivela, si è sentita trattata con poco rispetto. Non manca nemmeno un riferimento allo scontro con Francesco Monte. Come si ricorderà, Nadia era rimasta molto offesa durante le nomination per una frase pronunciata dall'ex tronista. Che aveva fatto il suo nome motivando la sua decisione perché, a suo dire, inadatta ad affrontare il reality, anche per questioni anagrafiche dal momento che ha 50 anni. Apriti cielo. La Rinaldi si era sfogata con gli altri ed esteso questa offesa a tutte le donne della sua età. In studio, allora, ha ritirato fuori l'argomento. (Continua dopo la foto)

"Avrei voluto rimanere più tempo all'Isola – ha detto Nadia ad Alessia - I miei genitori i hanno insegnato a rispettare le persone più grandi. A 50 anni si può ricominciare a vivere e buttarsi tutto alle spalle. I rancori però li ho lasciati in Honduras. Sono più leggera, anche perché ho perso 7,8 chili! Non sono rancorosa, la fame fa dire tante cose". "Stendo la mano a tutti – ha continuato riferendosi alle sue lamentele per l'assenza dell'ex nella crescita della figlia - Anche al papà di mia figlia, per trovare un accordo che renda felice la nostra bambina". Ma l'ingresso in studio di Nadia Rinaldi ha colpito il pubblico per un altro motivo: suo figlio. Era tra il pubblico ad aspettarla e quando l'ha vista le è corso dietro per abbracciarla. (Continua dopo le foto)

Si chiama Riccardo Mandolini, è il primogenito dell'attrice e, appena inquadrato, è diventato, ma positivamente, protagonista di molti tweet. E così, dopo aver preso coscienza, la settimana scorsa, del fascino del figlio di Franco Terlizzi, è stato il figlio 18enne di Nadia a mandare in estasi il popolo della rete. Numerosi i cinguettii su Riccardo (riportati dal sito Bitchyf), considerato un bellissimo ragazzo. Nato dal matrimonio di Nadia con lo sceneggiatore e regista Mauro Mandolini, ha compiuto 18 anni lo scorso 25 gennaio, quando la madre si trovava già in Honduras. Per questo ha deciso di non festeggiare il compleanno fino al ritorno in patria dell'attrice. Da lei ha ereditato la passione per lo spettacolo ed è diventato uno dei talenti più giovani del musical M.A.F.I.A., nei teatri italiani nella stagione 2017.

"Non ho nulla da dirti". Isola dei Famosi, avete visto che è successo in diretta? Attimi di tensione dopo l'eliminazione di Nadia Rinaldi. Non tutti ci hanno fatto caso: quel particolare e le parole (acidissime) dell'attrice romana