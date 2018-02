All'Isola dei Famosi c'è anche Mara Venier. In studio, quest'anno insieme a Daniele Bossari, commenta le avventure dei naufraghi. Insomma, fa l'opinionista. E col suo modo diretto e simpatico di dire le cose, a ogni puntata 'sgrida' Stefano De Martino, l'inviato in Honduras che, a suo avviso, è sempre "troppo vestito". Non solo Isola, però. Mara ha fatto parlare di sé pochi giorni fa, quando ha perso le staffe contro un utente di Instagram che aveva osato parlare della sua vita privata, di suo marito Nicola e di Simona Ventura. I fatti. Il marito di Mara scrive: “È ormai passata la mezzanotte e come tutti gli anni è arrivato il 1 febbraio mio compleanno. Ormai gli anni sono tanti…. mi mancano moltissimo i miei genitori ma sono felice perché ho una moglie fantastica, due figlie che mi vogliono un mondo di bene, due nipoti meravigliosi, i Rizzoli's e tanti amici in tutto il mondo. Nicola che vuoi di più dalla vita?". Peccato che si sia dimenticato di "qualcuno", ovvero del figlio Gerò, l'attuale compagno di Simona Ventura. "Hai anche un figlio. Non fare in modo che per colpa di moglie e nuora ti dimentichi di lui", gli ha fatto notare un follower. Prontamente è intervenuta Mara, furiosa per quell'ingerenza: "Fatti i ca*zi tuoi, st*onzo". (Continua dopo la foto)

Oggi un'altra notizia, che riguarda sempre la Venier e il mondo dei social: l'opinionista dell'Isola è stata truffata e ha voluto farlo sapere a tutti anche per mettere in guardia gli utenti di Instagram. Una pagina dedicata al make up ha infatti utilizzato la sua immagine a sua insaputa per pubblicizzare una particolare crema antirughe e Mara, furiosa, non ha perso tempo. Ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo screenshot della pagina con l'articolo in questione, e nella didascalia dell'immagine ha poi scritto: "Amici di Instagram, su Facebook gira questo profilo che sfrutta la mia immagine e prende in giro chi ci casca… Una truffa a mia insaputa nei vostri confronti per vendere il prodotto!". E poi ha pregato tutti i suoi fan di segnalare quella pagina. (Continua dopo le foto)

"Vi prego di segnalare: io non ho mai usato questa crema! Chi siete Style & make-up? Ma chi ve conosce?", ha aggiunto nella didascalia. Mara, insomma, è una che non le manda a dire. Sui social, come abbiamo constatato quando un utente si è permesso di accusare il marito di snobbare il figlio Gerò, la Venier è un uragano. Guai a chi tocca la sua privacy e chi, come in quest'ultimo caso, la tira in ballo a sua insaputa. La pagina dedicata al make up in questione ha affermato che l'opinionista userebbe una crema miracolosa per nascondere le rughe e, nel pubblicizzare il post, ha usato, tra l'altro, una foto di qualche tempo fa, quando Mara era più giovane. Ma la Venier non ha certo prestato il fianco: ha subito avvisato i suoi follower della truffa. Non si scherza con 'la zia Mara', è chiaro?

"Da arresto cardiaco!". Isola, tutte pazze per l'ultima foto di Stefano De Martino. L’inviato del reality sarà pure "troppo vestito" in diretta (come dice Mara Venier), ma non certo sui social. Che in pratica hanno preso fuoco appena apparso lo scatto sexy dall'Honduras