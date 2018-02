E come annunciato tempo fa, Fedez e Chiara Ferragni hanno lasciato l'Italia alla volta della California. Destinazione Los Angeles, per la precisione, dove hanno deciso di far nascere il loro primogenito, Leone. È quasi agli sgoccioli la gravidanza della fashion blogger italiana più famosa del mondo che, dopo il parto, sposerà il suo compagno, il rapper più in vista del momento. Prima di partire, però, una bella seduta di shopping a Milano. Non mancando mai di aggiornare i suoi quasi 12 milioni di follower praticamente a ogni respiro della giornata, Chiara ha condiviso anche tutti i suoi acquisti. Che no, non riguardano il bebè in arrivo, ma la mamma stessa che, ci mancherebbe altro, non può certo farsi mancare gli ultimi pezzi cult delle nuove collezioni. Prima di salire sull'aereo, allora, la bella Chiara ha pensato bene di concedersi un po' di spese griffate. Per la 'modica' cifra di 9960 euro, ora popolano il suo armadio anche un mini abito Balmain rosa pastello e una giacca dello stesso colore e un maglione di cotone a righe blu e bianche, sempre di Balmain. Poi una gonna di Calvin Klein, una minigonna plissettata con giacca corta coordinata della nuova collezione tributo a Gianni Versace e infine una borsa di Céline. (Continua dopo la foto)

Valigie fatte, aereo preso. Da pochi giorni la Ferragni è atterrata a Los Angeles con il futuro papà. Il piccolo Leone, secondo i calcoli, dovrebbe nascere ad aprile, proprio come il terzo royal baby di William d'Inghilterra e Kate Middleton. Che fare nell'attesa? Un tour di coppia della clinica scelta per far venire alla luce il piccolo e ovviamente documentata su Instagram stories. Dai filmati girati nei corridoi della struttura, sembra che Chiara comprenda tutto quel che le viene detto dal personale, mentre il rapper, a cui non manca certo il senso dell'umorismo, ammette di non aver capito un bel niente. Concluso il 'tour', poi, Fedez scherza con i suoi follower dicendo di aver scelto la colonna sonora per accompagnare la nascita di Leone: Marilyn Manson, Metallica e Fabio Rovazzi. (Continua dopo le foto)

In attesa del lieto evento, concentriamoci sulla futura mamma. Che, come detto, è sempre glamour, anche in gravidanza. Sempre perfetta, tra trucco, capelli e outfit strepitosi. Per questo motivo una delle ultime foto social ha lasciato particolarmente stupiti i follower con buon occhio. Che si saranno chiesti: possibile mai che una come la Ferragni abbia 'questa' manicure? Possibile mai che una come la Ferragni si sia dimenticata di correre a ritoccare lo smalto semi permanente e di farsi vedere con le mani trasandate? Non è da lei, è certo. E invece è successo. In auto, a LA, in primo piano, oltre alla Birkin arancione (invidia), anche le mani con un'evidente ricrescita delle unghie, evidentemente smaltate di rosso fuoco da troppo tempo. Inutile dire che i fan se ne sono accorti subito: "Noooo dai Chiara le mani sono sempre il biglietto da visita!!!! Non vorrai mica lanciare la moda della ricrescita???!!", si legge. E ancora: "Birkin ok ricrescita away!!", "Mmmmmmmm...lo smalto" e "Meravigliosa, ha peccato sulla ricrescita delle unghie".

Ricca, famosa, bellissima e presto mamma. Chiara Ferragni è il personaggio del momento, ma vi siete mai chiesti chi è e com'è sua madre? Si chiama Marina, ha 55 anni ed eccola qua. Che dite, si somigliano?