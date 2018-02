Notizia bomba, senza troppi indugi: finalmente qualcuno sta pensando a dei collant indistruttibili. Non stiamo certo parlando dei problemi del mondo, ma di uno, fondamentale, delle donne. Che d'inverno, a ogni età, sono costrette a fare manovre delicatissime, con un tocco che nemmeno il chirurgo più esperto, per infilare senza rompere l'ennesimo paio di calze che promette miracoli ma che si smaglia alla prima occasione. E fa caso pensare che in un mondo in cui le macchine vengono sparate in orbita e in un mondo in cui senza tecnologia non riusciamo più a vivere, nessuno, finora, abbia preso a cuore questo 'dramma' femminile. Per fortuna, si legge sull'Huffington Post, una start up sembra aver preso a cuore la questione: Sheerly Genius ha proposto, per la prima volta, dei collant indistruttibili, composti da tessuto balistico. Insomma, lo stesso utilizzato per i giubbotti antiproiettile. Frenate l'entusiasmo (e la ricerca matta e disperatissima su Google per avere quelle calze il prima possibile): non sono ancora in commercio. Anzi, non hanno ancora visto la luce. La start up in questione, infatti, ha avviato una campagna su Kickstarter per finanziarsi. (Continua dopo la foto)

Ma promette di creare un prodotto che, finalmente, sia a prova di strappo, di buco e di graffio. E tutto grazie all'impiego di una delle fibre più forti del mondo, il kevlar, che è cinque volte più resistente dell'acciaio. Dal momento che è resistente anche al calore e alla fiamma, continua l'Huffington, questa fibra di rinforzo viene utilizzata non soltanto per i giubbotti antiproiettile ma anche per le attrezzature usate negli sport estremi e per componenti di aeroplani, imbarcazioni e vetture da competizione. Secondo quanto riportato dagli inventori, le nuove calze potranno essere indossate almeno 50 volte. Vi rendete conto? Calcolando che molte donne gettano un paio di collant dopo il primo utilizzo o, addirittura, ancor prima di sfoggiare il nuovo acquisto, questo è un 'notizione'. (Continua dopo le foto)

Ma adesso vi starete sicuramente interrogando su due punti cruciali: che aspetto avranno queste calze rivoluzionarie che sfruttano un tessuto indistruttibile e il prezzo. Punto primo: i collant appariranno come quelli a cui siamo abituate. Ovvero calze 'normali', morbide al tatto. Inoltre sono progettate per non essere tossiche e per essere anti-batteriche. Punto secondo: quanto costerà questa invenzione. Il prodotto, che probabilmente sarà disponibile sul mercato ad autunno, può essere preordinato al prezzo di 79 dollari. Non è poco, è vero, ma se teniamo conto delle arrabbiature e delle perdite di tempo dovute ai 'collant dispettosi' che, a momenti, si rompono al solo sguardo, non è nemmeno un costo esagerato.

