Sanremo è sulla bocca tutti. È normale: è una delle trasmissioni più longeve e più seguite della televisione italiana. E poi la musica, gli ospiti, gli abiti, i pettegolezzi, le polemiche e i colpi di scena che anche in questa 68esima edizione non sono mancati. Basta pensare alla serata del debutto della kermesse, quando un uomo con il piumino blu ha fatto un'invasione di palco in piena regola durante lo show pre Festival di Fiorello. Il giorno successivo si è scoperta l’identità del contestatore che ha interrotto la performance di Fiorello. È Giovanni Civita, un disoccupato sanremese di 52 anni. I motivi che l'hanno spinto a questo gesto clamoroso hanno radici profonde e sono il segno di una vita molto problematica. Voleva protestare contro lo sfratto, la disoccupazione e, più in generale, la situazione di grave indigenza in cui versa. Ma è una storia già dimenticata in quel di Sanremo. Siamo ancora a metà Festival. Anzi, già proiettati verso la finale di sabato. Il look di Michelle Hunziker, invece, è una costante. Si sapeva: occhi puntati sugli abiti sfoggiati all’'Ariston dalla conduttrice che, se nelle prime serate ha lasciato tutti senza fiato in Armani Privé e Alberta Ferretti, per la terza ha scelto Trussardi, la Maison del marito Tomaso, ma è stata bocciata senza recupero a settembre. (Continua dopo la foto)

Sanremo, però, è anche pettegolezzi e polemiche, si diceva. Che fanno parte del gioco, come i vip che sfilano per la città ligure in quei giorni 'di fuoco'. Anche Selvaggia Lucarelli, la nota blogger e giornalista per Il Fatto Quotidiano ha raggiunto Sanremo durante il Festival, che ovviamente è anche uno degli argomenti di punta che popola la sua bacheca Facebook. Qualche esempio: "Favino, Baglioni e la Hunziker sembrano tre inquilini che si stanno sul cazzo in ascensore. Rigidi, poco complici, male assortiti. Ma tanto conduce Fiorello, poco male", ha scritto la Lucarelli appena partita la kermesse. Avrà cambiato idea, poi, nel corso della serata? E ancora, ha condiviso un suo pezzo scritto per Rolling Stones e intitolato 'I 13 momenti trash di Sanremo'. (Continua dopo le foto)

Mi sono appena seduta al ristorante a Sanremo e il cameriere mi ha detto: “Mi scusi ma le anticipo che ci sarà molta attesa, sa, ci sono vari vip che hanno ordinato...”. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 8 febbraio 2018

Il commento al post è questo: "Dalla signora impellicciata che ora si sente la Ferragni e saluta il paese da Instagram specificando che la sua pelliccia era ecologica a Fogli/Facchinetti che sembrano i cowboy di Brokeback mountain dopo 50 anni, ho buttato giù una lista delle 13 cose indimenticabili di Sanremo". Ma Selvaggia non ha solo scritto di Sanremo: ci è proprio andata, così come tanti altri vip e volti noti. E si è trovata protagonista di una disavventura raccontata da lei stessa in un tweet. Umiliata, in pratica. "Mi sono appena seduta al ristorante a Sanremo - ha scritto su Twitter - e il cameriere mi ha detto: 'Mi scusi ma le anticipo che ci sarà molta attesa, sa, ci sono vari vip che hanno ordinato...'".

