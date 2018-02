Festival di Sanremo 2018, anche la seconda serata è andata. Impossibile riassumere tutte in poche righe, perché di cose grosse ne sono successe parecchie. Come il ritorno di Pippo Baudo all'Ariston a 50 anni dal suo primo Festival. Pippo, non è azzardato, è il Festival. E scrive una lettera a questo luogo che rappresenta una sintesi perfetta della sua immensa carriera artistica dove ripercorre i ricordi dei suoi 13 Sanremo da conduttore: da quando vide in tv per la prima volta Domenico Modugno diventare grande nel '58 e poi, 10 anni dopo, condurre il suo primo Festival, proprio nell'anno in cui vinse Endrigo, omaggiato proprio nel corso della serata. In quell'edizione Baudo ha avuto l'onore di ospitare Louis Armstrong, quell'anno in gara, che lui fu costretto a "cacciare" dal palco perché avrebbe voluto fare un concerto intero. Erano anni incredibili quelli, anni in cui Pippo scoprì quelli che sono i grandi talenti della musica italiana moderna. Pensiamo a Laura Pausini, a Giorgia e a Eros Ramazzotti. "Caro Sanremo, sei stato veramente buono con me, perché sono stato accanto a tanti personaggi che mai avrei pensato di ospitare su questo palcoscenico", ha detto il presentatore. "Adesso devo andare, ma voglio dire che parte della mia vita artistica la devo a te, a tutte le persone che stanno dietro a questo grande evento. Grazie". (Continua dopo la foto)

E poi, altro dettaglio non da poco, la meraviglia degli abiti indossati da Michelle Hunziker. Firmati Alberta Ferretti (giovedì toccherà a Trussardi e per il gran finale di nuovo Armani vestirla): prima fucsia, quindi un modello nude, poi un abito longuette in stile Charleston sfoggiato per scatenarsi sul palco con Pierfrancesco Favino sulle note di Despacito e infine, di nuovo in lungo, ma rosso fuoco. Con scollatura profonda. E Claudio Baglioni? In generale apprezzatissimo nel ruolo di direttore artistico della kermesse, dopo la gaffe che ha fatto insorgere gli alpini ne ha 'combinata' un’altra. A sollevare la polemica, subito dopo la prima serata, è stata l'Associazione nazionale alpini che, senza mezzi termini, si è scagliata contro Baglioni. Reo di aver detto nella conferenza stampa di presentazione: "Non faremo un'adunata di alpini". (Continua dopo le foto)

Imitare Mussolini di sti tempi??!!

Mi stupisco che sia il direttore artistico a farlo (in #eurovisione!)

E queste battute son preparate e scritte su un copione!

Se vengono sospesi dei cantanti dalla gara allora anche #Baglioni per una sera...#parcondicio#Sanremo2018#Sanremo — Maria Francesca (@19MF90) 7 febbraio 2018

“Ho fatto una battuta sugli alpini, si sono arrabbiati – ha poi spiegato il direttore artistico - Amo talmente tanto i cori degli alpini che sono in grado di farlo da solo. Vorrei riconciliarmi con la categoria". E si è poi fatto perdonare cantando la loro canzone 'Con il cappello'. Altra gaffe subito dietro l'angolo, però, per Claudio. Subito prima di presentare Pippo Baudo quando, con un podio davanti e le mani sui fianchi ha detto "Invece di essere chiamato direttore artistico, mi hanno chiamato dittatore artistico, facendomi trovare questo podio… Quindi pubblico di ITALIANIIII…". Ecco: quell'urlo alla Mussolini non è piaciuto e sui social si è scatenato un vero e proprio caos. "Imitare Mussolini di sti tempi??!! Mi stupisco che sia il direttore artistico a farlo (in eurovisione!) E queste battute son preparate e scritte su un copione! Se vengono sospesi dei cantanti dalla gara allora anche #Baglioni per una sera...", si legge su Twitter. E ancora: "Ci mancava la citazione di Mussolini n questo momento storico, siamo a cavallo. Chiudete tutto", "Oltre alla riesumazione di Baudo Baglioni ben pensa di fingersi Mussolini... tristezza infinita".

"Ciao Fru!". Sanremo, avete sentito anche voi cosa ha detto Nina Zilli? L'ha salutato subito dopo aver cantato all'Ariston. Mistero svelato: ecco chi è