Isola dei Famosi, il droga-gate continua. Nella scorsa diretta, quella di lunedì 5 febbraio 2018, ci sono stati due eventi chiave: l'abbandono di Francesco Monte e il ritorno in Italia di Eva Henger. Il primo, a inizio puntata, ha fatto sapere che, appena uscito dal reality, si sarebbe dedicato a risolvere questa situazione delicatissima al suo rientro in Italia ma nelle sedi opportune. Francesco aveva sottolineato, inoltre, che non si sarebbe prestato ad alcun botta e risposta mediatico: "Ho deciso di ritirarmi dal gioco perché le ultime vicende dell'Isola dei famosi hanno fatto sì che questo, per me, non fosse più un gioco, ma una gogna – ha detto in un video messaggio - Una gogna resa ancora più insopportabile dal fatto che, stando reclusi, è impossibile difendersi come si deve e tranquillizzare le persone che mi vogliono bene. Le accuse che mi sono state rivolte sono totalmente infondate e io mi difenderò con la legge, senza ricorrere a inutili confronti e scontri. Chi mi accusa dovrà rispondere a un magistrato nelle sedi opportune. Ho 29 anni, sono cresciuto in una famiglia perbene e so di essere una persona perbene. Ho ricevuto dai miei genitori educazione e tanto rispetto per il prossimo, attraverso cui ho maturato rispetto anche per me stesso. Per questa ragione, chi si aspetta da me proclami, controaccuse e fango da spargere in ogni dove, resterà deluso". (Continua dopo la foto)

Eva Henger, dal canto suo, appena arrivata in studio, a Milano, non ha ritrattato le accuse e raccontato per filo per segno la sua versione dei fatti. La ex naufraga, poi, è stata raggiunta da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d'oro e ha lasciato intendere che Francesco non è stato il solo a fumare marijuana da solo ma che, essendo stato l'unico a procurarsela, sia da ritenere il solo responsabile: "Dice Francesco che ha fatto uno spinello, però è durato quattro giorni questo spinello. Il fumo ha fatto male anche a me che l’ho respirato per quattro giorni… A un certo punto non ho capito più niente, per questo ho detto quello che ho detto. Non sono stata la sola. Oltre a me si sono lamentate tante persone, ma nessuno è stato ascoltato". (Continua dopo le foto)

Un post condiviso da Francesco Maria Monte (@francescomontereal) in data: Feb 7, 2018 at 8:23 PST

Ora la novità, comunicata a mezzo social dallo stesso Monte. Che annuncia che non prenderà parte alla prossima puntata dell’Isola dei Famosi per la tradizionale intervista post reality. Nonostante l’invito della produzione, che lo avrebbe voluto in studio nonostante il ritiro volontario, l'ex tronista ha deciso di declinare l’invito per non incontrare pubblicamente Eva: "Ringrazio la produzione dell’Isola dei famosi per avermi invitato nella prossima puntata nonostante io abbia abbandonato il gioco. Mi trovo, però, a dover declinare l'invito, dato che sono rientrato immaginando che sarei stato sottoposto a un pesante attacco mediatico e a questo mi sto dedicando. Anche su consiglio dei miei legali, ho deciso di evitare tutte quelle situazioni o programmi che prevedevano la presenza mia e della persona che mi ha accusato, e per giunta non sarebbe mia volontà creare alterazioni al normale svolgimento della puntata. Come ho già scritto, chi si aspetta da me un gioco al massacro, rimarrà deluso. Approfitto per salutare Alessia, Mara, Daniele e abbracciare tutti gli isolani".

