"Ho avuto una settimana difficile - ha esordito Monte -. Sono stato pensieroso e quindi decido di tornare in Italia per affrontare la cosa in maniera diversa, tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi spiace si sia creato questo grande caos in un programma pulito, guardato da ragazzi più piccoli. Sono una persona corretta e oggi, a malincuore, decido di tornare a casa per tutelarmi. So che mio padre e mio fratello saranno preoccupati", ha usato queste parole Francesco Monte per giustificare la sua uscita di scena dall’Isola dei Famosi. Il video-messaggio, registrato mentre Monte era ancora in Honduras, è stato mostrato durante la diretta di lunedì 5 febbraio 2018. Monte continua a dichiararsi innocente di fronte alle accuse di Eva Henger, arrivate durante la diretta della scorsa settimana. La Henger ha accusato Monte di aver fatto uso di droghe, Monte si è infuriato e ha continuato a dichiararsi innocente. Poi, però, ha preso la decisione di tornarsene a casa per evitare ulteriori problemi. Il pubblico non ha preso benissimo questa sua decisione anche perché tra l’ex di Chechu e la bella Paola Di Benedetto, la madre natura di Bonolis, era scoccata la scintilla e la sua uscita di scena rovinerà tutto (o forse no). Continua a leggere dopo la foto

"Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso. Il nostro programma è diverso dal GF, non ci sono telecamere h24. Nella villa c'erano degli operatori che entravano con le telecamere. Abbiamo visto solo quello. Se è successo qualcosa, non è stata ripresa. È la parola di Eva contro quella di Francesco. Nessuno ci ha detto che era accaduto qualcosa", è intervenuta con queste parole Alessia Marcuzzi che ha spiegato come la produzione abbia cercato le ‘’prove’’ per confermare la teoria della Henger. Solo che non è stato trovato nulla. Nel frattempo, però, è Eva Henger a finire nei guai. E con lei la sua famiglia. Come il marito della Henger ha spiegato a Striscia la Notizia, la moglie è stata minacciata di morte. E questa è una cosa gravissima. Ma non è finita. Perché dopo Eva, dono state le sue figlie a essere minacciate. Continua a leggere dopo le foto

Già, Mercedesz Henger, colpevole di essere semplicemente la figlia di Eva Henger, è stata accusata dai troll del web. Cosa è successo? Una cosa terribile: alcuni fan dell’ex tronista hanno più volte minacciato Mercedesz tanto da costringerla a girare con la scorta armata. “Se succede qualcosa a Monte siete morte, si inizia dalla mocciosa senza denti di tua sorella’’, scrive per esempio la fan di Monte alla figlia di Eva. Parole terribili che a Mercedesz non vanno giù, ovviamente. Come osa questa persona minacciare la sua sorellina più piccola? Una roba choc che sta sconvolgendo tutti. Stanca dei continui attacchi, l’ex isolana ha pubblicato su Instagram uno dei tanti messaggi ricevuti. Ripetiamo, solo uno dei tanti. Inconcepibile, no? Forse è il caso che la ragazza prenda provvedimenti.

