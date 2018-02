Il Festival di Sanremo è alle porte e come sappiamo a calcare il palco dell'Ariston ci sarà anche Michelle Hunziker. Per la conferenza stampa la conduttrice svizzera si è presentata con un elegantissimo tailleur e ha detto che per la 68esima edizione della kermesse canora indosserà anche abiti firmati Alberta Ferretti e Moschino. Ad accompagnare la showgirl, per farla sentire un po' più in famiglia, è andata anche Aurora, la primogenita nata dall'amore con eros Ramazzotti. E mentre la mamma era alle prese con le prove tra eco-pellicce, fantasmini a pois e giubbini di pelle di Trussardi, la 21enne ha deciso di "imitare" Chiara Ferragni e di rispondere ad alcune domande dei followers attraverso le sue Instagram Stories: quello che ha rivelato ha fatto molto sorridere e soprattutto Aurora ha dato dimostrazione di essere una ragazza semplice come tutte le altre. La figlioletta vip ha ammesso di aver perso la testa per una band e per loro ha fatto piccole follie. (continua dopo la foto)

Nelle Instagram Stories, Aurora ha infatti raccontato che nel 2013, quando aveva solo 17 anni, ha passato 12 ore fuori l'albergo in cui alloggiavano gli One Direction solo per vederli da lontano. La cosa particolare è che si divertiva a fare la ola con l'amica Sara ogni volta che si affacciavano. La giovane Ramazzotti, esattamente come tutti noi, ha le sue paure e le sue insicurezze. Ala 21enne ha rivelato le sue attraverso le storie di Instagram. La figlia di Michelle ha infatti dichiarato che le sue più grandi fobie sono i ladri e i fantasmi, quello che resta da chiedersi è per quale motivo abbia sviluppato proprio queste paure fin da piccolissima. Poi ha voluto raccontare ai followers di Instagram i lati più nascosti della sua personalità e della sua vita privata, anche quelli più imbarazzanti. Un esempio? La figlia della presentatrice di Sanremo ha rivelato di non poter uscire di casa senza aver messo il deodorante sotto le braccia e il motivo è molto semplice: quando comincia a sudare, le puzzano sempre le ascelle.





Anche se ormai Aurora Ramazzotti ha una forma fisica da urlo proprio come mamma Michelle, tanto da aver sfoggiato diversi bikini sgambati durante la recente vacanza alle Maldive, ama mangiare. C'è però un cibo in particolare a cui non riesce proprio a rinunciare: il formaggio. La figlia di Eros ha dichiarato di esserne davvero ossessionata, come farà a mantenere la linea. Auri è sempre stata una monella, anche quando era una bambina. Non a caso è stata lei stessa a raccontare sui social un piccolo incidente di cui è diventata protagonista. Mentre si cimentava in un'azione calcistica a 4 anni, è caduta a terra di faccia, procurandosi un dente nero. Negli anni successivi è stata costretta a indossare anche l'apparecchio per correggere quella piccola imperfezione alla dentatura e avere l'aspetto impeccabile che vanta oggi.

