"Alimentazione sana. Esercizio fisico costante. Ma soprattutto persistenza. Finalmente sto raggiungendo i miei obiettivi. Se seguite le mie storie, sapete che sono felice di condividere con voi sia suggerimenti sull'alimentazione che su gli esercizi da fare in palestra e/o all'aperto. Per qualsiasi domanda potete scrivermi in privato e sarò felice di orientare di più le mie storie verso quello che volete sapere". Scrive così, su Instagram, Mercedesz Henger, sotto a una foto che racchiude una serie di immagini sexy per mostrare i risultati del suo allenamento. Chi segue la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi sui social sa che da tempo la ex naufraga dell'Isola dei Famosi aggiorna i suoi follower con scatti e video dei suoi workout e consigli sull'alimentazione. Chi, invece, l'ha persa un po' di vista ma la ricorda bene quando lo scorso anno, proprio in questo periodo, si trovava in Honduras alle prese con prove fisiche, fame e convivenza forzata con altri vip, resterà sorpreso nel vedere quanto è cambiato il suo corpo. Somiglia in modo impressionante a mamma Eva, ma quando l'abbiamo vista in video all'Isola il suo fisico era decisamente meno tonico e scolpito di adesso. (Continua dopo la foto)

Magra, sì, ma basta mettere a confronto le foto di un anno fa esatto con quelle appena condivise sul suo profilo Instagram per notare la differenza. Guardate che addominali! Il collage apparso sui social ha, ovviamente, scatenato i suoi fan. In tanti, oltre 28mila, hanno apprezzato, ma tra i numerosi commenti anche quelli di chi la preferiva 'prima'. "Troppi addominali, era meglio la panzetta tonda!", "Sei troppo magra!", si legge. E, ancora, c'è pure chi entra nello specifico e commenta: "Troppo 'asciutta' sulla parte alta delle anche, non esagerare. Altrimenti diventa effetto 'appendino di Tezenis'. Per il resto ok". La maggior parte dei messaggi apparsi sotto lo scatto di Mercedesz, però, sono complimenti e applausi per i risultati raggiunti: "Sei un incanto", "Spettacolare!", "Che fisico stupendo, brava!". (Continua dopo le foto)

Mamma Eva, che nell'ultima puntata dell'Isola ha sollevato il caso 'droga' accusando Francesco Monte di aver fumato marijuana in villa, è stata poi eliminata al televoto contro Marco Ferri. Mercedesz è sempre stata presente in studio e ha lasciato sorpresi i telespettatori anche per un altro cambiamento di look. I suoi capelli sono diventati quasi turchini. A seconda delle luci virano verso il grigio adesso e sono super trendy. Inquadrata più volte dalle telecamere, la figlia dell'ormai ex naufraga ha catalizzato l'attenzione anche per quell'abito lungo color blu acceso che lasciava scoperte le spalle e si apriva generosamente su una gamba con uno spacco vertiginoso. Insomma, nel giro di un anno Mercedesz è cambiata tantissimo.

