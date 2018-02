Chi è Gisele Bündchen? La perfezione assoluta, una divinità nel fashion system, una che sta da paura anche mascherata da avocado toast. Performance che per la cronaca ha regalato ai fan di Instagram in coppia con il marito, Tom Brady, ovvero la perfezione fatta uomo. Gisele l'Angelo di Victoria's Secret per eccellenza, che aveva solo 19 anni quando è stata definita "modella dell'anno" e che per Forbes la seconda top model più ricca del mondo (perché proprio quest'anno è arrivata Kendall Jenner a soffiarle il primato). Insomma, ci siamo capiti: la top numero uno, Gisele la divina. Trentotto anni, super modella e attrice di origine brasiliana, testimonial di una miriade di brand che fanno a gara per averla, moglie (del quarterback dei Patriots del New England), e mamma di Vivian e Benjamin Brady adesso, come se tutto questo non bastasse, ha aperto le porte di casa al fotografo Jamie Hawkesworth per un servizio 'diverso'. Intimo e familiare e la fa entrare così di diritto nella storia. Sissignori perché la seconda modella più pagata del mondo per Forbes ritratta da Hawkesworth sarà in copertina il 6 febbraio sul numero di Vogue Italia, in un ritratto di bellezza fuori dai canoni tradizionali. (Continua dopo la foto)

Posa Gisele nella sua cucina, con indosso un paio di pantofole Looney Tunes, i capelli ondulati, lo sguardo rilassato, senza un filo di trucco. E per ottenere la massima naturalezza, il famoso fotografo che ha firmato questo capolavoro ha scelto di utilizzare la luce naturale delle sei del mattino e scatti in pellicola, come riporta l'Huffington Post. Perché Gisele entra nella storia di Vogue Italia: è la prima volta in assoluto che una modella compare sulla copertina senza trucco e senza che uno stylist ne abbia curato il look (i vestiti indossati dalla top model nello shooting sono stati scelti da Gisele in persona). Che la Bündchen fosse una bellezza atipica non è una novità, ma la scelta di mostrarsi totalmente al naturale ha svelato un volto inedito mostrandola al pubblico nel suo aspetto più intimo. (Continua dopo le foto)

Gisele è nata il 20 luglio 1980 a Horizontina, Rio Grand do Sul, in Brasile ha un fisico praticamente perfetto. Alta più di 180 cm, vanta misure da urlo: 92-61-89. Senza contare il viso, gli occhi azzurri, i capelli biondi e le lentiggini che la rendono ancora più particolare. Ma la top model non è l'unica bellezza in famiglia, anche se, certo, la più famosa. Ha cinque sorelle, Raquel, Rafaela, Graziela, Gabriela e Patricia, che sono tutte modelle come lei. A proposito, lo sapevate che Gisele ha una gemella? Patricia è nata cinque minuti prima di lei e hanno un legame speciale. Si separano solo quando è strettamente necessario. E 'la divina' dice della sorella Pat, come la chiama lei, che è anche la sua manager: "Sono stata davvero fortunata ad essere nata insieme alla mia migliore amica. Pati, averti nella mia vita è stata una benedizione".

