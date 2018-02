"È un po’ imbarazzante da ammettere, ma oggi credo di aver tradito mia moglie". Comincia così la confessione a mezzo social di Jason Hewlett, che è un comico e un intrattenitore di successo, oltre che un uomo sposato con una donna meravigliosa, Tami, che l'ha reso padre di quattro bellissimi bambini. Insomma, Jason è una persona realizzata, che sembra aver avuto tutto dalla vita. Una bella famiglia, una donna accanto che lo supporta e un lavoro che adora e che lo fa felice. Per questo, appena apparso su Facebook il suo post, molti dei suoi amici virtuali sono rimasti scioccati. Non foss'altro per il coraggio di spiattellare una cosa del genere in rete. Ma attenzione: non è come sembra. Bisogna leggere tutto il post per arrivarci perché la storia di questa 'confessione' ha risvolti totalmente inaspettati. Lo dimostrano anche i numeri raggiunti da quanto scritto nero su bianco da Jason: in soli due giorni quel post ha ricevuto più di 300mila like e è stato condiviso da più di 200mila persone. Era in coda alla cassa di un negozio, quando ha notato una donna bellissima in fila davanti a lui e non è riuscito più a staccarle gli occhi di dosso. (Continua dopo la foto)

Quindi, mentre era 'in contemplazione' di quella donna, il senso di colpa perché sposato. Ma è durato solo qualche istante perché si è poi reso conto di non stare affatto tradendo sua moglie. "Per farvi capire: ero da Target a fare la mia classica spesa virile – avete presente, no? pinzette per le sopracciglia, tagliaunghie, rasoio elettrico, cera per baffi, carne in scatola, sardine, frutta secca, una spugna vegetale – e quando mi sono messo in coda per pagare, davanti a me ho visto una donna mozzafiato. Ho pensato: 'Wow, quant’è fortunato il suo ragazzo!' e mi ci è voluto qualche secondo per realizzare che quella era mia moglie”, si legge nel post. Esatto: quella donna meravigliosa era proprio la sua Tami. "Avrei potuto metterla in imbarazzo scavalcando la cassa con un balzo felino per poi osannarla davanti a tutti – prosegue Jason - invece ho preferito starmene in disparte a riflettere sui sentimenti che provo per questa donna. Prima di tutto, la sua bellezza mi sorprende ogni volta. Ce l’ho sempre sotto gli occhi, ma incontrarla per caso al supermercato me l'ha fatta guardare in modo diverso: proprio non riuscivo a credere di essere suo marito".





"Mia moglie apre Facebook raramente, quindi con tutta probabilità non vedrà questo post né saprà di essere stata quasi tradita oggi – scrive ancora - In ogni caso ho pensato di condividerlo perché sono un ragazzo un po' sfigato che cerca di farsi largo nella vita e perché sono sicuro che ci sono tantissime altre persone che, come me, hanno provato qualcosa di simile per i loro cari. Morale della favola: è importante osservare coloro che amiamo con occhi nuovi ogni volta che ne abbiamo l'occasione, in modo da ricordarci quanto siamo fortunati ad avere la loro luce nella nostra vita". Una cosa è certa: vista la risonanza di questo post, sua moglie Tami, anche se apre poco i social, ha letto sicuramente la 'confessione' del marito. E ne sarà stata felice, come lo sarebbe stata ogni donna al suo posto.

"Sei orribile. Ho un'altra". Dopo 11 anni e due figli scopre che il marito la tradisce e lei si sente grassa, brutta e fallita. Così decide di cambiare tutto, va in palestra e dopo diversi interventi diventa un'altra: una trasformazione epocale