Non era mai intervenuto pubblicamente finora Pietro Tartaglione, il fidanzato di Rosa Perrotta. Da quando lei è all'Isola dei Famosi lui, che l'ha conosciuta e corteggiata quando sedeva sul trono di Uomini e Donne, è sempre rimasto in silenzio. Ma dopo l'ultimo episodio che ha visto protagonista la sua Rosa l'ha costretto a intervenire perché alla fine anche le persone più calme e pacate come lui a un certo punto non riescono a trattenersi. Lo scontro tra Rosa e Nadia Rinaldi, avvenuto in diretta, durante la seconda puntata del reality (sempre quella dell'accusa choc di Eva Henger a Francesco Monte sul presunto consumo di marijuana in villa, in Honduras) è stato pesante. E infatti ha fatto subito il giro dei giornali e dei salotti tv il giorno dopo. Cosa è successo in breve. Nadia e Rosa sono finite in nomination (insieme a Francesca Cipriani), ma è stato lo sfogo dell'attrice romana, che ha nominato la ex tronista, a dare spettacolo. Di trash. "Io in questi giorni mi sono riavvicinata a Rosa, ho provato, ci sono i testimoni. Tant’è che quando ti ho visto che stavi in condizioni che stavi malissimo – dice la Rinaldi rivolgendosi proprio alla ex tronista di Uomini e Donne - , sono venuta e ti ho fatto un clistere per farti stare meglio. Cara". (Continua dopo la foto)

Immediata, allora, la risposta della Perrotta, che dopo questa il popolo della rete ha rinominato Peretta: "Sei una signora, brava! Diciamolo a tutta Italia che sono stitica". A quel punto Stefano De Martino ha provato a sdrammatizzare: "Qui andiamo avanti tra un clistere e l'altro". Ma tra Rosa e Nadia c'era già qualche ruggine. Quello del clistere non è mica stato il primo litigio. Giorni prima la Perrotta ha sottolineato il fatto che Nadia e Filippo Nardi si stavano dividendo un cocco da soli senza fare più porzioni. Tanto è bastato per far andare entrambe in escandescenza. Insomma, non ci vuole una scienza per capire che tra l'attrice e la ex tronista, che lunedì prossimo rischiano di essere eliminate, non corra affatto buon sangue. Ma torniamo a Pietro Tartaglione. (Continua dopo le foto)

Se a Uomini e Donne l'abbiamo conosciuto calmo, pacato, con un aplomb da fare invidia, dopo l'attacco di Nadia alla sua Rosa, pur senza usare parolacce, ha tirato fuori un po' di rabbia. Ha scritto così su Instagram; "Non ho, finora, espresso pareri ma è difficile restare in silenzio dinanzi a certi atteggiamenti, soprattutto quando la persona colpita è una parte essenziale della tua vita. Ho trovato a dir poco 'spiacevole' il comportamento della signora Nadia Rinaldi dalla quale mi sarei aspettato modi di fare completamente diversi. Quando ci si trova ad affrontare situazioni così estreme, ci si aspetterebbe, proprio dalle persone più 'mature' e con più esperienza atteggiamenti di sensibilità, di equilibrio,di empatia… e non cieca ostilità e bassezze che nuociono solo a chi ne è l'artefice,mettendone in luce la vera natura. So bene che la tua determinazione, nonché il tuo coraggio, ti permetteranno di andare oltre e di proseguire il tuo cammino forte della tua lealtà e della tua trasparenza".

