L'accusa, gravissima, di Eva Henger a Francesco Monte in diretta, all'Isola dei Famosi, potrebbe prendere una brutta piega per il naufrago. La squalifica? Non solo. Il giorno successivo alla 'rivelazione' della Henger il caso 'droga all'Isola' è esploso. Se ne è parlato e se parla ovunque: in televisione, sui giornali, sui social network. Di fatto la ex pornostar, poi eliminata al televoto quella stessa sera, ha detto che l'ex tronista ha fumato marijuana durante la permanenza del gruppo in villa, quando i naufraghi erano già sbarcati in Honduras, pochi giorni prima che cominciasse il programma vero e proprio. Frasi choc che hanno colto di sorpresa il pubblico ma anche Alessia Marcuzzi e gli opinionisti in studio. Monte, ovviamente, è andato su tutte le furie, ma non ha negato. Ha alzato la voce, ha detto che quello di Eva era un colpo basso e che se non faceva attenzione con le parole si sarebbero visti presto in tribunale. E anche che il gioco è iniziato dopo, quindi non conta né dovrebbe venire fuori quanto accaduto prima. Anche la conduttrice ha poi tagliato corto in questo senso, tanto che poi parte del pubblico l'ha tacciata di superficialità. (Continua dopo la foto)

Fatto sta che, circa 24 ore dopo l'accusa di Eva, Mediaset ha diramato un comunicato stampa in cui, tra le varie voci, si legge che "la produzione dell’Isola sta esaminando il materiale video disponibile per verificare i fatti. Tenendo ben presente che Canale 5 e la conduttrice Alessia Marcuzzi sono assolutamente contrari all'uso di qualsiasi sostanza illecita, vale il principio secondo cui tutti i concorrenti del programma hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di ogni altro individuo". Infine, "qualora emergessero comportamenti contrari alla sensibilità del pubblico, Canale 5, come ha sempre fatto, prenderà gli opportuni provvedimenti". Ma adesso un'eventuale squalifica dal reality passerebbe in secondo piano perché il Moige, il movimento italiano genitori, ha denunciato l'accaduto all'ambasciata honduregna. (Continua dopo le foto)

"Continuiamo a monitorare la programmazione televisiva, denunciando la tv violenta e volgare, a protezione dei bambini e ragazzi – si legge sul profilo Facebook del Moige - Nella puntata dell’Isola dei Famosi, in onda il 29 gennaio su Canale 5 dall’Honduras, paese dell'America Latina, abbiamo assistito ad un episodio gravissimo. Oltre all'inqualificabile indecenza e volgarità che, da anni, caratterizza la trasmissione si è arrivati a promuovere l'illegalità con il presunto possesso e utilizzo di droga da parte di uno dei partecipanti". Il Moige, dunque, che già nei mesi scorsi era intervenuto sulle bestemmie e sull'armadio-gate al Grande Fratello Vip, torna ad occuparsi di un reality Mediaset. E ora, dopo la denuncia all'ambasciata dell'Honduras, dove per la cronaca il possesso e il consumo di marijuana sono reati, Monte rischia grosso. Più di una squalifica.

