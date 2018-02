Chiara Ferragni e Fedez aspettano il loro primo figlio. Lo chiameranno Leone, come annunciato mesi fa, quando la notizia della gravidanza è stata resa nota. Si sposeranno dopo la nascita del loro erede, hanno fatto sapere, l'estate prossima pare. E, come se ci fosse qualche dubbio in merito, la blogger italiana più famosa nel mondo, sarà sicuramente ultra glamour nel suo giorno più bello. Ma i fan della coppia più chiacchierata del momento ora sono concentrati sul parto, che si fa sempre più imminente. È previsto in aprile e c'è da giurare che da qui a tre mesi sapremo tutti i dettagli, anche quelli più insignificanti. Tutta la dolce attesa, d'altronde, è stata seguita, ecografie comprese. Non sono mancate le polemiche, tra l'altro. Ora che il tempo sta per scadere il pancino di Chiara è evidente, ma nelle settimane scorse la Ferragni è stata letteralmente sommersa di domande imbarazzanti da parte di follower che, vedendo il suo ventre piatto, hanno persino messo in dubbio il fatto che fosse incinta. Ma passati i primi mesi di gravidanza, adesso il suo corpo sta diventando decisamente più formoso. Si vede dagli abiti sfoggiati, dalle immagini social e anche da quelle 'ufficiali'. (Continua dopo la foto)

Ma Chiara e Fedez l'hanno annunciato tempo fa: il piccolo Leone non nascerà in Italia, ma in California. A Los Angeles, dove lei si trasferisce di continuo per lavoro. La partenza è in programma in queste ore, in modo da stare sul posto in anticipo e, come sottolineato dal futuro papà, da evitare lo stress dei paparazzi e l'invadenza dei media. E che si fa prima di spiccare il volo per quella che sarà la loro nuova casa per i prossimi 3 mesi? Shopping! Prima di salire sull'aereo la bella Chiara, che si sta preparando al parto, ha pensato bene di concedersi un po' di spese griffate. E folli, se andiamo a vedere i prezzi. La Ferragni è un'appassionata di moda e prima di lasciare l'Italia ha fatto compere in una delle boutique di lusso multibrand di Milano e speso un vero e proprio capitale. (Continua dopo le foto)

Dopo la seduta di shopping, tornata a casa, ha mostrato ai follower tutti i suoi acquisti in una Instagram Stories. Sotto con gli scontrini, allora. Ha comprato un mini abito Balmain in cotone rosa pastello con maniche lunghe e chiusura con zip sul retro e una giacca dello stesso colore e materiale sempre firmata Balmain. Prezzi? 1490 euro ciascuno. Sempre di Balmain il maglione di cotone a righe blu e bianche con dei bottoni argentati in rilievo sul collo e un medaglione stampato sul petto, 390 euro. Poi una gonna di Calvin Klein del valore di 1550 euro. Altro giro, altra marca: la blogger non ha resistito a un pezzo della collezione-tributo a Gianni Versace lanciata qualche mese fa e ha acquistato una minigonna plissettata con stampa barocca e una giacca corta in denim con bottoni dorati Medusa Tribute (rispettivamente 890 euro e 1.050 euro). Infine una borsa: ha optato per un modello in pelle bordeaux di Céline. Prezzo? Ben 3100 euro. Quindi il totale. Pronti? Ha speso esattamente 9960 euro.

