L'accusa choc di Eva Henger a Francesco Monte, durante la seconda diretta dell'Isola dei Famosi, è stata chiara e pesantissima: l'ex tronista avrebbe portato e fumato marijuana quando il gruppo di naufraghi si trovava in villa, nei giorni precedenti al via della 13esima edizione. Un fulmine a ciel sereno persino per Alessia Marcuzzi, che si è trovata spiazzata di fronte a una dichiarazione tanto forte. Ma se la puntata è poi proseguita senza intoppi, con l'eliminazione del primo concorrente (Eva, per la cronaca), le nomination (questa settimana rischiano Nadia Rinaldi, Francesca Cipriani e Rosa Perrotta), le prove e i nuovi arrivi in Honduras (l'ex Pupa Elena Morali e il comico Simone Barbato), il giorno successivo e anche quello dopo ancora la questione 'droga all'Isola' non è certo finita nel dimenticatoio. Se ne è parlato e se ne parla in tv, ma anche sui giornali e sui social network. Mediaset ha anche rilasciato un comunicato ufficiale in cui si precisa che "la concorrente ha iniziato ad accusare un collega chiedendone la squalifica solo nel corso delle nomination"; che la conduttrice, Alessia Marcuzzi, ha "immediatamente chiesto alla concorrente di chiarire bene ciò che stava dicendo, pur se il tema non aveva niente a che fare con la fase di gioco in atto". (Continua dopo la foto)

Nessuna volontà, quindi, "da parte del programma di distogliere l'attenzione dall'accaduto ma esattamente il contrario, compatibilmente con la tutela del pubblico televisivo in una fascia oraria (le 21.55 circa) caratterizzata dalla presenza di famiglie davanti al teleschermo". E ancora, si legge in un altro punto della nota diramata da Mediaset, "la produzione dell’Isola sta esaminando il materiale video disponibile per verificare i fatti. Tenendo ben presente che Canale 5 e la conduttrice Alessia Marcuzzi sono assolutamente contrari all'uso di qualsiasi sostanza illecita, vale il principio secondo cui tutti i concorrenti del programma hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di ogni altro individuo". Infine, "qualora emergessero comportamenti contrari alla sensibilità del pubblico, Canale 5, come ha sempre fatto, prenderà gli opportuni provvedimenti". (Continua dopo le foto)

Okay. Ma resta ancora in piedi una domanda: perché Eva Henger ha attaccato così duramente Francesco Monte, che ora rischia l'eliminazione? Molti sono convinti che alla ex pornostar abbia bruciato e parecchio la nomination subita proprio da Monte, il mejor della settimana scorsa. E probabilmente, anche dopo una settimana, il risentimento nei suoi confronti non si è affievolito. Ma c'è un'altra ragione di tanta rabbia. L'ha spiegata la figlia di Eva, Mercedesz, a Casa Signorini. Non c'entra la nomination, dice la ex naufraga dell'Isola che nella scorsa edizione era arrivata in finale. Il motivo per cui sua madre si è alterata così tanto ha a che fare con un brutto episodio del passato. "Mio fratello quando era minorenne si mise a coltivare una pianta di marijuana a casa di mio padre, allora già malato e quasi cieco, e per questo venne arrestato e soffrì tantissimo. Ecco perché mia madre ha rifiutato la canna quando le è stata offerta e ha rimproverato Monte", ha raccontato Mercedesz.

"Non starò zitta!". Droga all'Isola, tutti con Monte ma non la madre di Cecilia. Studio e popolo dei social contro Eva Henger, che ha accusato Francesco, poi arriva Veronica Cozzani che, sorpresa, 'distrugge' l'ex genero. Alla faccia dei rapporti distesi...