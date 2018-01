La seconda puntata dell’Isola dei Famosi è partita in quarta. E no, non c’entra nulla l’abbandono del programma da parte della blogger Chiara Nasti che, dopo 7 giorni, ha capito che non avrebbe resistito oltre. Così ha deciso di tornare in Italia. Ci può stare: già dal terzo giorno aveva manifestato la sua intenzione di uscire. Poi, al settimo giorno, l’ha fatto davvero. Comunque non è per la bella 20enne che la seconda puntata ha preso una piega assurda. No. Tutto è scaturito da una bomba sganciata dall’ex pornostar Eba Henger che, una volta aperto il collegamento con lo studio ha accusato pesantemente Francesco Monte: "Hai portato droga in trasmissione. Nel contratto c'era una clausola: chi introduce droga in trasmissione andava squalificato. Lui l'ha fatto". Francesco, infuriato, minaccia di querelare Eva. Nel frattempo Nino: "Non ci aspettavamo di essere blindati in casa. Tutti abbiamo fumato, che sia una sigaretta normale o una canna che cambia?", lo difende così. Ma ormai la frittata è fatta e Monte ha un diavolo per capello: "Questo è un colpo basso, non me lo aspettavo. Dici un sacco di bugie. Pesa le parole, altrimenti ci vedremo in tribunale" dice alla Henger. Continua a leggere dopo la foto

Eva, però, è accecata dall’ira e continua a sputare veleno. Anche quando le fanno notare che è strano che accusi Francesco solo a questo punto. "Per me vale tutto ciò che è successo da quando siete sull'Isola" dice poi la Marcuzzi per tagliare corto. In studio cala il gelo. Quando si ricomincia a parlare, tutti manifestano solidarietà a Francesco Monte. Anche De Martino difende l’ex di Chechu: "Perché non vi siete lamentati quella settimana? Avete visto me e i responsabili della produzione, potevate dirlo". Insomma, nonostante la “droga” (cattivo, non si fa), tutti sono dalla parte di Francesco. Al pubblico non è andato giù che la Henger se ne sia uscita con questa accusa così, di punto in bianco. Ovviamente sui social non sono mancati commenti di ogni tipo. Continua a leggere dopo le foto

A scagliarsi contro la ex star del porno, anche Miriana Trevisan che ha sferrato il suo attacco tramite i social network. Dopo aver avuto i riflettori puntati per aver denunciato alcuni casi di molestie sessuali nel mondo della tv, la ex ragazza di Non è la Rai, su Instagram è andata giù dura contro la Hneger: "Tutti i nodi vengono al pettine. Dopo aver passato il tempo a coprirmi di fango ieri Eva Henger all'Isola ha pensato bene di scagliarsi gratuitamente contro un ragazzo parlando di droga giusto per ottenere qualche briciolo di visibilità in più. Lei che dà lezioni di buona famiglia agli altri e invece (come tutti) dovrebbe imparare a praticare molta più cautela nei giudizi". Poi la Trevisan posta una foto che racconta una storia di droga, una storia che risale al 2011 e che vede protagonista proprio il figlio della Henger, beccato 17enne dai carabinieri a Roma con 5 grammi di marijuana in tasca. Proprio tu Eva, vieni a fare la morale? Dai…

