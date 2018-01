Matrimonio finito. L’incantesimo si è spezzato e, poco prima di Natale, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono detti addio. Già separati, ora i due sono in attesa del divorzio che dovrebbe arrivare a giugno. Dopo anni di amore e un figlio – Nathan Falco – tra i due c’è stata una separazione consensuale con assegno di mantenimento, casa a Montecarlo, attico a Roma e, così dicono, le quote già intestate di alcuni locali di Briatore. Insomma, niente male. Ma perché è finita? Secondo il settimanale Nuovo, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbero stati certi messaggi (scoperti da Elisabetta) sul telefono di Briatore: "L'idillio – fa sapere la rivista – è arrivato al capolinea, come vi avevamo anticipato quest'estate. Da tempo si mormorava e alla fine Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno reso ufficiale la fine del loro matrimonio, da cui è nato il figlio Nathan Falco. La separazione è consensuale ma nessuno dei due ha spiegato i motivi dell'addio". Non solo: "Secondo i beninformati, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero stati i messaggi hot sul telefonino di Flavio inviati a una sua collaboratrice". Continua a leggere dopo la foto

Nel frattempo, però, Chi ha beccato lei con un altro che subito è stato indicato come la nuova fiamma. Ricordiamo, comunque, che è da un anno che Dagospia parla di “strani” avvistamenti della Gregoraci a Parma. Scriveva Dandolo a febbraio 2017: “Dopo l’amicizia con il calciatore Higuain ai tempi del Napoli, da circa due anni l’ex signora Briatore pare frequentasse un aitante imprenditore emiliano attivo nel settore dei cosmetici”. Sempre Dandolo fece sapere del contratto prematrimoniale che lui le fece firmare: “Nel contratto inviatole dal futuro consorte, secondo i bene informati, ci sarebbero state due clausole: in caso di divorzio, la signora si impegnava a rinunciare a qualsiasi benefit e in caso di prole, la rinuncia, previ accordi con la consorte, all’affidamento”. Comunque è inutile che stiamo qui ad arrovellarci alla ricerca delle ragioni della fine di una storia. Andiamo avanti e arriviamo dove volevamo arrivare. Continua a leggere dopo le foto

Messa una pietra sopra alla storia, Flavio Briatore trascorre moltissimo tempo con il figlio e si gode la sua giovane età. Non solo: il signor Billionaire ha anche optato per un importante cambio di look che lo fa tanto assomigliare a qualcuno che conosciamo molto ma molto bene. Dopo aver dato una bella ripulita a barba e capelli, è stato proprio Briatore a postare la foto del suo nuovo look su Instagram. E dopo quella foto i suoi fan sono impazziti: tutti hanno notato un’incredibile somiglianza con Eric Forrester. E sul web è stato un delirio assoluto. ‘’Barba e capelli con Roberto’’ ha scritto lui. Addio look da lupo di mare, benvenuto Eric! Non trovate anche voi che la somiglianza sia impressionante?

“Ciao ciao Flavio, ora sta con lui”. Elisabetta Grecoraci, ecco chi è il fortunato. Imprenditore, giovane, ricco e bello: il nuovo flirt dell’ex signora Briatore è una bomba clamorosa: la prima foto insieme