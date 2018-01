La vita di coppia non è una passeggiata. Per i più svariati motivi. Dai più seri, ma non è questa la sede per approfondire, a quelli più 'superabili', diciamo così. Per esempio: anche voi capita che durante la notte il partner si trasformi in un tremendo egoista che vuole a tutti costi rubarvi lenzuolo, coperte e, perché no, anche il cuscino se potesse? Anche a voi succede di svegliarvi infreddoliti perché quella 'dolce' metà che avete a fianco, seppur inconsapevolmente, vi lascia scoperti? Non lo fa mica apposta, certo, ma che urto! Ecco: Ikea ha la soluzione. Anche in questo caso. Quei geniacci svedesi hanno lanciato un'idea, per ora in commercio nel Regno Unito, per mettere fine una volta per tutte alle 'battaglie notturne'. Sì, una volta per tutte. Ma non fatevi strane idee, non pensate a chissà quali diavolerie. La soluzione, come spesso accade, è più semplice di quanto si possa immaginare. E Ikea ci è arrivata. Come riporta Cosmpolitan, per il colosso svedese lo stratagemma è avere due piumini per un solo letto in modo da gestire la propria parte autonomamente evitando così il ladrocinio di coperte che caratterizza una notte sì e quella dopo pure. (Continua dopo la foto)

In realtà non è una novità. In Svezia è proprio una tradizione questa. "Molti di noi si accorgono che non dormire bene la notte diventa un evento normale. Questo è il motivo per cui abbiamo introdotto questa tendenza tipicamente svedese di utilizzare due piumini singoli invece di uno doppio", ha spiegato Carol McSeveny, leader dei tessuti di Ikea nel Regno Unito e in Irlanda. Ma c'è di più perché, figuratevi, le cose o si fanno bene o non si fanno per niente. I piumini Ikea venduti in coppia per un solo letto possono essere anche di due pesi diversi a seconda delle esigenze. Non siamo mica tutti uguali, d'altronde. C'è chi è abituato a coperte leggere e chi, invece, essendo freddoloso, ha bisogno di un certo grado di calore per riposare al meglio. (Continua dopo le foto)

Problema (anche questo) risolto: ognuno sceglierà la pesantezza della sua coperta e sogni d'oro siano. L'augurio, chiaramente, è che i due piumini al posto di uno firmati Ikea arrivino prestissimo anche in Italia. A proposito di genialate di Ikea: avete visto l'ultima trovata pubblicitaria? Ideata insieme all'agenzia Åkestam Holst, è apparsa su una pagina della rivista femminile svedese Amelia e recita: "Fare la pipì su questa pubblicità potrebbe cambiarvi la vita". Il motivo è presto spiegato: facendo la pipì su quel foglio si potrebbe scoprire che si sta per diventare genitori. E infatti la pubblicità in questione è dedicata ai neo-genitori e a chi pensa di poterlo diventare presto. E poi? Una volta fatta la pipì su quel foglio, qualora il test di gravidanza incorporato risulti positivo, la pubblicità va consegnata e si riceve uno sconto. Curioso, sì, ma geniale.

