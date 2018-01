È finita tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che hanno reso ufficiale la fine del loro matrimonio qualche settimana fa, anche se la voce si era sparsa a macchia d'olio sotto Natale. La separazione è stata consensuale e secondo il settimanale Nuovo a scatenare tutto sarebbero stati dei messaggini sul telefono di Briatore scoperti dalla moglie. "L'idillio – fa sapere la rivista – è arrivato al capolinea, come vi avevamo anticipato quest'estate. Da tempo si mormorava e alla fine Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno reso ufficiale la fine del loro matrimonio, da cui è nato il figlio Nathan Falco. La separazione è consensuale ma nessuno dei due ha spiegato i motivi dell'addio". E ancora: "Secondo i beninformati, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero stati i messaggi hot sul telefonino di Flavio inviati a una sua collaboratrice. Per gli amici di lui, però, la distanza e i troppi impegni avrebbero distratto anche la ex, che pure ha sempre smentito e sviato l'attenzione dalle presunte amicizie amorose". Fatto sta che Eli è stata pizzicata dai fotografi del settimanale Chi con un uomo che viene indicato come sua nuova fiamma. Anche su questo, in realtà, si mormorava da tempo ma ora la rivista 'spara' nome, cognome e pubblica anche gli scatti dell'incontro. (Continua dopo la foto)

La rivista ha fotografato la conduttrice e showgirl mentre passeggia nella Capitale assieme a Francesco Bettuzzi, imprenditore emiliano della Pure Herbal, di cui Elisabetta è testimonial. La Gregoraci e Bettuzzi si conoscono da circa due anni ma ultimamente avrebbero intensificato gli incontri. In questi giorni Elisabetta è in total relax e ora che è (ormai) una donna single, ha deciso di godersi le vacanze all'insegna del no-stress. L'ex di Flavio Briatore è andata in montagna e ha pubblicato scatti hot del suo fisico mozzafiato sul suo profilo Instagram. "Metti una calabrese sulla neve", ha scritto nella didascalia che accompagna la foto alla spa. (Continua dopo le foto)

Okay, Elisabetta, stando a Chi, avrebbe già superato la separazione da Flavio. Ma Briatore che fine ha fatto? Sappiamo che dopo aver firmato l'accordo di separazione è volato in Kenya al Billionaire Resort, "dove ad attenderlo c’erano gli amici di sempre: il clan della famiglia di Lucio Presta, agente televisivo di Flavio ed Elisabetta, Ezio Greggio con la fidanzata Simona, la famiglia di Paolo Bonolis e pochi altri intimi", scriveva sempre Chi. Briatore ha festeggiato il nuovo anno con loro e con il figlio Nathan Falco, che chiama il suo "capitano". Ma le vacanze sono finite da un pezzo e il manager dà un segno sui social. No, nessuna donna. Fresco di divorzio, pensa a se stesso e si consola dal parrucchiere di fiducia, Coppola. "Barba e capelli con Roberto", scrive su Instagram. E a guardare la foto viene da dire che il nuovo look gli dona. Sembra quasi ringiovanito!

