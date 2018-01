Il 24 gennaio ha compiuto 41 anni e se li porta alla grande. Ne è passato di tempo da quando abbiamo visto Michelle Hunziker per la prima volta e lei, all’epoca, era solo una ragazzina. Aveva appena 18 anni quando ha conosciuto Eros, dall’amore il quale, qualche mese dopo, è nata Aurora. Poi i due si sono sposati ma il loro matrimonio è durato poco (dal 1998 al 2002). Poi Michelle è caduta nelle mani della “setta” e per qualche tempo la sua vita è stata un vero inferno. Poi, per fortuna, è riuscita a riprendere in mano una situazione che rischiava di deragliare. Oggi è una delle donne più amate e preparate del mondo dello spettacolo e il 6 febbraio la vedremo alla conduzione della nuova edizione del Festival di Sanremo accanto a Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni. E pensare che esordì con la pubblicità provocatoria dell’intimo dove metteva in mostra le sue grazie. Impossibile dimenticare quella pubblicità e la perfezione di quei glutei. Fu allora che ci vennero i primi complessi. Grazie, Michelle. Dai, si fa per scherzare. È ovvio… Continua a leggere dopo la foto

Tra la pubblicità dell'intimo e Sanremo c'è tutto un mondo fatto di conduzioni di programmi di tutti i tipi. Con la sua simpatia e la sua spigliatezza Michelle si è sempre fatta amare e oggi il pubblico la adora. E anche il attuale marito, Tomaso Trussardi, l'uomo che le è riuscito a rubare il cuore e a regalare quel sorriso magnifico che ci accompagna ogni giorno. Sposati dal 2014, due figlie, Sole, 4 anni, e Celeste, 2, (e il sogno di un fiocco azzurro), Tomaso Trussardi e Michelle sono una coppia perfetta. "Ho scoperto la felicità quando non sembrava più possibile. Quando ci siamo conosciuti ero una single molto indurita. Esistevano solo io e mia figlia Aurora, punto. Lui mi ha dato la scossa: se non capisci che voglio essere nei primi tre posti della tua vita mi faccio da parte", aveva raccontato poco tempo fa Michelle parlando di Tomaso.

E il loro amore, con gli anni si rafforza. Dopo aver spento le candeline nel camerino di Striscia la Notizia, non poteva mancare un festeggiamento in famiglia. Un festeggiamento speciale con il tappeto di rose che le ha regalato Tomaso e che Michelle ha condiviso coi suoi fan su Instagram accompagnato da una didascalia ''Il regalo più bello…l'Amore", ha scritto Michelle. Lui ha commentato con un cuoricino rosso e i fan sono andati in tilt per la gioia. Bello vedere l'amore, bello vedere la felicità. Belle quelle rose, accidenti. Ma quante diavolo saranno state? Ce lo chiediamo in tanti…

