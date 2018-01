Non è certo la prima volta che la vediamo senza trucco. Caterina Balivo in più occasioni si è mostrata al naturale, senza nessuna remore. Sicuramente il make up aiuta a esaltare i lineamenti del volto e a rendere più carine, ma la signora di Detto Fatto non ha nessuna paura e non ci ha pensato due volte a farsi vedere così e bisogna dire che se lo può decisamente permettere. Bella e autoironica, anche 'al naturale': Caterina sa come fare breccia nel cuore di tutti i suoi followers. La presentatrice, molto attiva su Instagram sia con i post che con le 'storie', sa essere davvero molto divertente. Lo dimostrano, ad esempio, alcuni selfie postati su Instagram Stories che ritraggono Caterina, non al top e senza trucco, mentre fa la spesa al supermercato. Lei commenta così: “Poi sarà anche il momento trucco, eh”. Non c’è comunque nessun dubbio: Caterina Balivo con o senza trucco resta in ogni caso una bellissima donna! La conduttrice di Detto Fatto dalla nascita della sua piccola Cora ha infatti un’altra luce, che si può vedere sia nella sua vita privata, molto spesso ripresa e postata sui social dalla conduttrice stessa, che in televisione. (continua dopo la foto)

In un altro posto scrive: “W il trucco che aiuta tutte”, postando le sue sessioni di maquillage prima di finire davanti alle telecamere. Ma le giornate della showgirl sono scandite da mille impegni, tutti rigorosamente seguiti via social: dalla spesa al supermercato senza trucco, alle sedute in camerino per il restyling passando per la pizza fuori casa, le registrazioni tv, le serate casalinghe e ovviamente gli impegni da mamma di due bimbi. “Sì, ho ancora l'albero (di Natale). Con me fino a Quaresima” dice ai follower. Insomma una vita piena di impegni in cui non manca mai lo spazio per la famiglia e per la quotidianità. Ed è anche per questo che i fan la adorano. (continua dopo le foto)





D’altra parte la stessa presentatrice si definisce un'acrobata in equilibrio fra lavoro, figli e social. Lontano dai riflettori degli studi Rai, la Balivo dimostra di essere una donna non solo bella, ma anche intelligente e molto autoironica. Basti pensare, ad esempio, alle foto scattate in casa pochi giorni fa, mentre alle spalle la conduttrice ha l'albero di Natale: “Sì, ce l'ho ancora. Resterà con me fino alla Quaresima”. Ma Caterina quando vuole sa bene come far strabuzzare gli occhi dei fan. Ultimamente l’abbiamo vista con un look da urlo molto sexy alla prima di The Post, il film di Steven Spielberg: il suo décolleté ha fatto girare la testa a tutti.

Ti potrebbe interessare anche: “Non eliminatela, ve ne pentirete”. Isola dei famosi, l’appello per Eva Henger. Già in nomination dopo la prima puntata, ecco arrivare sui social l’intervento in sua difesa. Basterà a convincere gli spettatori? Quelle parole (molto decise)