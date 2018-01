L'Isola dei Famosi 13 è partita. Alessia Marcuzzi al timone, per il quarto anno consecutivo, in studio Mara Venier e Daniele Bossari, opinionista esordiente; inviato dall'Honduras Stefano De Martino, nel ruolo che fu di Stefano Bettarini. Tra i 17 naufraghi già accreditati, uno in più: si è aggiunto l’ex pugile Franco Terlizzi, che ha partecipato e vinto a #SarannoIsolani, il nuovo format di Mediaset che ha visto 10 non famosi battersi tra loro. Alla fine è stato proprio Franco, 55 anni, originario di Bitonto (Bari) ma milanese d'adozione ad avere la meglio con il 38% dei voti. Ma non c'è reality che si rispetti senza nomination, anche alla prima puntata, quindi se un concorrente entra ufficialmente a far parte del cast, due rischiano già di lasciare l'Honduras. Sulla fine della puntata, lunghissima e cominciata leggermente in ritardo (alle 21,40 tra mille lamentele del popolo della rete), Alessia Marcuzzi ha ufficializzato il nominato del gruppo: Marco Ferri. Il suo sfidante al televoto è stato scelto da Francesco Monte, l'ex di Cecilia Rodriguez che dopo la prova degli anelli è risultato il migliore, che ha fatto il nome di Eva Henger. (Continua dopo la foto)

Monte, sempre perché il "mejor" della puntata, ha deciso di portare con sé sull'Isola dei confort Filippo, Rosa, Marco, Paola, Jonathan, Alessia, Bianca e Nadia. Ma se c’è un migliore, allora, c’è anche un "pejor", che è Giucas che con Amaurys, Eva, Chiara, Francesca, Gaspare, Franco, Cecilia e Craig non avranno alcuna riparazione dal maltempo e non potranno partecipare alla prossima prova ricompensa. Da ultimo, Monte ha dovuto scegliere tre oggetti da rubare alla squadra avversaria, ma è stato magnanimo e ha tentato di indicare le cose meno utili, fra cui il guanto da forno. Di base, a leggere i commenti sui social che, come succedeva durante il Grande Fratello Vip sono stati un'infinità, Monte ha catalizzato l'attenzione dei telespettatori. D'altronde, da quando la sua ex, Cecilia, l'ha mollato in diretta, al GF Vip, per poi iniziare a frequentare Ignazio Moser, Monte ha avuto picchi di popolarità incredibili. A proposito di Cecilia, la sorella di Belen e Jeremias avrà guardato la diretta dell'Isola? (Continua dopo le foto)





Nient'affatto. Evidentemente la più piccola dei Rodriguez non era proprio interessata al percorso del suo ex nel reality a cui ha partecipato anche lei. Chechu ha preferito uscire con il suo nuovo amore, Ignazio, come si capisce dalle storie di Instagram del ciclista. Non sono rimasti di fronte alla tv ma sono usciti con alcuni amici, segno che per Cecilia ormai Francesco è un capitolo chiuso. Già qualche giorno fa, a Casa Signorini, era riuscita a stento a fargli i suoi migliori auguri per questa nuova avventura. Francesco, al contrario, ha deciso di partire per l'Honduras proprio per dimenticare questo brutto periodo: "Non ho lasciato io Cecilia, quindi sarei falso se dicessi che per lei attualmente non provo niente. Il sentimento c’è ancora, anche se piano piano si sta affievolendo" , ha detto prima della partenza.

"L'avete visto? È da 118!". Isola, tutte pazze per Stefano De Martino. E Belen… Non c'è dubbio che l’esordio del ballerino come nuovo inviato sia stato apprezzato. E sempre dai social emerge un'altra 'verità': cosa faceva l'argentina durante la diretta