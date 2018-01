È finito il Grande Fratello Vip ma non la storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sbocciata proprio all’interno della casa quando Chechu era ancora fidanzata con Francesco Monte. Quest’ultimo, dopo essere stato lasciato in diretta davanti a tutta Italia, ha passato un momento difficile, è innegabile. Ma la sua vita continua. E la sua carriera pure. Il bel Monte, infatti, è appena approdato all’Isola dei Famosi e qualcuno dice che già ci sia del tenero tra lui e Bianca Atzei. “Quando mi hanno contattato per propormi di fare L'Isola dei Famosi sono scoppiato di felicità. Avevo proprio bisogno di vivere una esperienza simile. Ho bisogno di stare da solo, lontano da tutto e da tutti, di ricominciare”, aveva detto. “Ho già molto legato con Nadia Rinaldi – ha fatto sapere a “DiPiù”- è una donna straordinaria. Sono convinto che diventeremo molto amici. Sa, non so come dirle, ma ho proprio bisogno di trovare una persona con cui aprirmi, ma ho anche bisogno di ritagliarmi qualche momento con me stesso. E una isola sperduta certamente ti offre questa possibilità”. All’inizio della sua nuova avventura, però, non dimentica di spendere qualche parola per la sua ex. Continua a leggere dopo la foto

“Be', non l'ho lasciata io ... Quindi sarei falso se le dicessi che per lei attualmente non provo niente. Il sentimento c'è ancora, anche se piano piano si sta affievolendo. Anzi, le dirò di più. Se all'inizio provavo una rabbia incontenibile, che poi si è trasformata in frustrazione, adesso sono come sollevato”. Ora Monte è persino felice per lei: "Tutta questa sofferenza che ho provato, e che sto provando, evidentemente era necessaria se ora Cecilia è così serena con questo nuovo ragazzo". Che ragazzo dolce! Ma ora torniamo a Moser che, alla Gazzetta di Parma, ha dichiarato: “La storia con Cecilia è stata una vera rivoluzione per me: ora convivo, la quotidianità è totalmente diversa rispetto a qualche mese fa. Sto prendendo con molto impegno questo periodo che segue la fine del Grande Fratello ma non abbandono il lavoro d’azienda”. Continua a leggere dopo le foto

Nel frattempo Moser si diletta a pubblicare su Instagram le sue foto in mutande. Un bel maschione, non c’è nulla da dire. Beh, non è proprio così. E infatti, dopo l’ultimo scatto, le sue follower si sono indignate e hanno gridato allo schifo. Addirittura. E perché? Perché Moser ha i peli sulle cosce. I commenti, ovviamente, sono impietosi. Ve ne riportiamo qualcuno: “Che schifo…pieno di peli” e ancora “Fatti i peliiii #cicloconvinto”; “Ignazio sei bono però un CICLISTA coi peli sulle gambe anche no! Rivendichiamo le origini”; “In mezzo a tante meritate lodi, una piccola critica per non essere troppo noiosi, da appassionata di ciclismo i peli sulle gambe anche no…”; “Stì peli da vicino le gambe t’e putiv “sparagnà” e in ultimo “Senza peli saresti stato più perfetto”. Ma anche a voi sembra così osceno? Bah…

