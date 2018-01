E dopo tanta attesa la 13esima edizione dell'Isola dei Famosi è partita. La prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi è iniziata alle 21.40, con mezz'ora di ritardo rispetto all'orario indicato sulle guide tv, come fatto notare più volte in rete dai telespettatori più impazienti. Superate le lamentele, via alle presentazioni. Perché di novità ce ne sono diverse quest’anno, a partire dai protagonisti. In studio, nel ruolo di opinionisti, Mara Venier, che è ormai un'habitué e anche regina dello spoiler, che ha subito salutato Alfonso Signorini: "Compagno di viaggio meraviglioso per due anni, mi ha tradito con Ilary Blasi!". E poi, accanto a Mara, Daniele Bossari, fresco vincitore del Grande Fratello Vip ma 'novellino' commentatore. E poi il nuovo inviato dall'Honduras, Stefano De Martino, che ha preso il posto di Stefano Bettarini. Si inizia con una sorpresa per i concorrenti: credono che la trasmissione inizi martedì 23 gennaio per un problema tecnico e si trovano ancora nella villa in cui sono stati riuniti prima di raggiungere la spiaggia, quindi restano spiazzati dalla rivelazione della Marcuzzi: "Partiamo adesso!". E si parte davvero. È stata una puntata ricchissima di sorprese e colpi di scena, ma non si possono non dire due parole sul look della padrona di casa. (Continua dopo la foto)

Alessia ha scelto un look firmato Yves Saint Laurant, total black composto da un paio di pantaloni, una giacca lunga modello smoking con cintura legata in vita e una collana legata al collo. Sotto, per staccare, un paio di décolleté viola di Casadei. Il look della prima ha riscosso un discreto successo sui social, sicuramente più di quello 'gipsy' della scorsa edizione. "Comunque Alessia Marcuzzi la trovo ben vestita per la prima volta in 20 anni di televisione!", si legge su Twitter tra i tanti cinguettii, anche se qualcuno ha avuto da ridire sul make up, definito un po’ esagerato: "Alessia truccata con l'ombretto del Cioè", "Alessia Marcuzzi deve andare ad uccidere Batman?". C'è un dettaglio, però, che non tutti ancora conoscono e che accompagnerà la presentatrice per tutta la durata del reality. (Continua dopo le foto)

Alessia Marcuzzi come Kate Middleton, regina del riciclo. La conduttrice, che in fatto di tendenze è sempre stata un asso, ha deciso di seguire l'esempio della duchessina e pescare direttamente dal suo armadio i vestiti per le dirette. Lo ha svelato su Facebook poco prima dell’esordio dell'Isola: "Quest'anno all'Isola dei famosi mi vestirò con le cose del mio armadio. Ho pensato di fare una cosa che fanno un po' tutte le donne quando hanno una una serata: mettere insieme pezzi che abbiamo (low cost, firmati, oppure vintage o addirittura della nostra mamma o nonna) e rivisitarli un po'! Mi sono divertita insieme alla mia amica @clascutti (Claudia Scutti è una nota stylist ndr) a rimettere insieme capi di grandi stilisti, che per la loro unicità rimangono nel tempo, e cose comprate recentemente a basso budget. Alcune cose le ho già indossate in alcune mie trasmissioni e ho trovato molto bello abbinarle in una versione completamente diversa. Ci vediamo stasera su Canale5!!! ".

"L'avete visto? È da 118!". Isola, tutte pazze per Stefano De Martino. E Belen… Non c'è dubbio che l’esordio del ballerino come nuovo inviato sia stato apprezzato. E sempre dai social emerge un'altra 'verità': cosa faceva l'argentina durante la diretta